La réponse de Kamala Harris sur qui est à blâmer pour COVID-19 est aussi cynique que fausse – RedState

Kamala Harris n’est pas bonne dans son travail. Cela est clair depuis le moment où elle l’a assumé, ayant été arrachée des cendres de la course présidentielle de 2020. Cependant, puisqu’elle n’a même pas atteint l’année 2020 avant de terminer sa campagne, ce n’est probablement pas la description la plus précise.

Quoi qu’il en soit, la nature inauthentique de Harris, son gloussement intempestif et sa capacité à avoir apparemment toujours la mauvaise réponse sont devenus légendaires. Elle donne à Hillary Clinton un air charismatique, et cela veut dire quelque chose.

Ainsi, lorsqu’on a demandé à la vice-présidente où était la faute pour COVID-19, elle a bien sûr réussi à donner une réponse aussi cynique que fausse.

Kamala : « Ce n’est la faute de personne si ce virus a frappé nos côtes ou a frappé le monde. » pic.twitter.com/rSzirvsBo – Assistant d’élection (@ElectionWiz) 20 décembre 2021

Commençons par le cynisme en rappelant que Biden et Harris n’ont eu aucun problème à rejeter la faute du COVID-19 aux pieds de Donald Trump, des non vaccinés et des gouverneurs républicains dans le passé. Heck, c’était l’un des principaux élans de leur campagne. À un moment donné, Biden est allé jusqu’à suggérer que Trump était directement responsable des 220 000 personnes alors décédées.

Mais les choses ont changé. Plus de personnes sont mortes sous l’administration actuelle que sous l’administration précédente. Et tandis que Trump faisait face à un virus inconnu qui manquait de vaccins et de traitements, Biden et Harris se sont vu confier une situation beaucoup plus favorable avec beaucoup plus de ressources et de connaissances. Pourtant, ils ont réussi à gâcher la réponse à chaque tour, s’accrochant à des mesures inutiles davantage destinées à fournir une couverture politique qu’à accomplir quoi que ce soit.

En mettant tout cela ensemble, vous obtenez une situation où Harris et l’administration dans son ensemble ne peuvent tout simplement pas continuer à se soustraire au blâme, ainsi, ils proclament maintenant que personne n’est à blâmer. Très pratique, non ?

Bien sûr, alors il y a le fait qu’elle a tout simplement tort. Mis à part toutes les batailles nationales qui se déroulent dans l’arène politique des États-Unis, il y a absolument une entité qui est en grande partie à blâmer pour la pandémie de COVID-19. Ce serait le pays de la Chine, l’État dirigé par les communistes qui dissimule toujours les origines du virus et dont les premières actions et obscurcissements ont assuré qu’il finirait par se propager dans le monde entier.

Une administration présidentielle avec du cran n’aurait aucun problème à le dire clairement. Malheureusement, nous sommes coincés avec Joe Biden et Kamala Harris, deux des politiciens les plus lâches à avoir honoré la scène de Washington. Au lieu d’assumer la responsabilité de leurs propres échecs, ils changent la norme qu’ils ont imposée aux autres dans l’espoir que personne ne le remarquera. Et au lieu de parler avec force contre l’ennemi géopolitique le plus dangereux des États-Unis, ils prétendent que la Chine est l’équivalent de la Belgique.

Pendant tout ce temps, leurs cotes d’approbation continuent de baisser. Ainsi, alors qu’ils peuvent tromper une presse conforme, ils ne peuvent pas tromper la plupart des Américains.