La réponse de Man Utd à la question du transfert au milieu de l’horreur pour Leeds

in

Bruno Fernandes était la vedette de Manchester United, mais Scott McTominay a répondu à une question cruciale sur le transfert alors que Leeds était battu 5-1 à Old Trafford.

Après une ouverture fulgurante d’une demi-heure, Fernandes a ouvert le score, sa frappe dégoulinant sur Illan Meslier. Luke Ayling a égalisé avec un superbe effort à longue distance alors que les visiteurs sont revenus au début de la seconde mi-temps.

Cependant, après que Mason Greenwood ait porté le score à 2-1 avec une finition cool, Fernandes – savourant une sortie rare devant un Old Trafford complet – a complété son triplé dans un affichage fantastique.

Fred est ensuite entré en action pour porter le score à 5-1, avant que Raphinha ne rate l’occasion de réduire le déficit.

Homme Utd

David de Géa: A eu une première mi-temps calme, mais a fait ce qu’il avait à faire avec des tirs de Jack Harrison et Mateusz Klich. À peine présenté en seconde période au milieu de la domination de United. 6/10.

Aaron Wan-Bissaka : Les contributions défensives de marque l’ont vu tenir Klich à distance en première mi-temps. A également montré un élan offensif passionnant en contournant un joueur de Leeds et en mettant en place Greenwood, avant de contribuer à nouveau dans le dernier tiers après la pause. 7/10.

Victor Lindelof : 14 – Solide partout. Éliminé une contre-attaque entrante de Leeds dès le début, bien intercepté pour nier Bamford, Raphinha et Rodrigo avant de tenir le coup lorsque Leeds est revenu avec des chances tard. 7/10.

Harry Maguire (C): Plus silencieux que son partenaire défensif dans les 45 premiers. Battre nonchalamment un Bamford en course au ballon, gardant Raphinha à distance. 7/10.

Luke Shaw : A eu un démarrage lent mais a grandi dans le jeu avec des contributions offensives fantastiques. Il a rejoint Fernandes à deux reprises en première mi-temps, la première occasion se traduisant par un tir féroce touchant le filet latéral. 8/10.

Scott McTominay : Meilleur joueur de Man Utd en première mi-temps et très bon en seconde mi-temps, annulant les appels à un autre milieu de terrain défensif signé à United. A remporté le ballon à plusieurs reprises et a également remporté des fautes pour contrôler le tempo du jeu. A dirigé deux virages de Leeds, tout en ayant des efforts bloqués à l’autre bout. Est sorti après 69 minutes. 9/10.

Fred : Similaire en impact à McTominay et aimait travailler au milieu de terrain. Il a bien pris son but en deuxième mi-temps pour porter le score à 5-1. 7/10.

Daniel James : Départ lent après avoir été signalé hors-jeu à deux reprises. Cependant, il a grandi dans le jeu avec des centres et des tirs dans le dernier tiers. 6/10.

Bruno Fernandes : Créateur et buteur en chef de Man Utd. A commencé la première mi-temps avec une passe en profondeur à McTominay, a continué dans la même veine. Run parfaitement chronométré pour le premier but dans lequel la puissance de son tir a battu Meslier. En seconde période, il a inscrit deux autres buts fantastiques, dont un qui vient de passer au-dessus de la ligne et un coup de foudre. 10/10.

Paul Pogba : Une histoire de deux moitiés dans les 45 premières minutes. Aurait dû ouvrir le score mais tirait à côté après 13 minutes. Cependant, sa première balle pour le but de Fernandes était exquise. Aurait dû mettre plus de pression sur Ayling avant son égalisation, mais ses quatre passes décisives se sont avérées suffisantes pour se racheter. 9/dix.

Mason Greenwood : Attaque dangereuse et fluide. Dribble fantastique, y compris une noix de muscade en première mi-temps. Bonne passe et un tir sauvé par Meslier. Il a finalement marqué son but en deuxième mi-temps, écrasant le ballon sur le poteau droit après une échappée. 9/10.

Suppléants :

Nemanja Matic (pour McTominay, 69 ans) : Entré après que Fred ait porté le score à 5-1, il a donc fait assez bien pour contrôler les débats depuis le milieu du parc. 5/10.

Jadon Sancho (pour James, 75 ans) : Quinze minutes ne suffisent probablement pas pour avoir un avant-goût de l’international anglais en Premier League, surtout après avoir rejoint son équipe avec quatre buts d’avance. 5/10.

Anthony Martial (sur pour Paul Pogba, 75) : Semblable à Sancho. Il s’agissait de ses premières minutes en cinq mois après une blessure au genou. 5/10.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Leeds United

Illan Meslier : Suivi de la signature de son nouveau contrat vendredi en étant le meilleur joueur de Leeds en première mi-temps. Dominé son but tout au long avec trois dégagements de corners. Avait peu de chance avec les trois buts de United en seconde période. 6/10.

Stuart Dallas : A eu du mal à affecter les procédures et à aller de l’avant comme il l’a fait la saison dernière. 3/dix.

Liam Cooper (C): A défendu assez solidement en première mi-temps, éliminant l’aiguillon d’une ou deux situations. A lutté tôt en seconde période et a écopé du premier carton jaune de la saison pour une faute sur Greenwood. 3/dix.

Pascal Struijk : Sa touche a aidé à nier le tir de Greenwood en première mi-temps, mais a eu du mal en seconde période. 3/dix.

Luke Ayling : A eu un début tranquille mais a grandi dans le jeu avec ses influences offensives. En effet, il a été l’un des meilleurs interprètes de Leeds en deuxième mi-temps, réussissant une fusée de loin, ce qui ne laissait aucune chance à David de Gea. Il était également l’homme sur la ligne qui faisait tout ce qu’il pouvait pour empêcher le tir de Fernandes de franchir la ligne. 6/dix.

Robin Koch : Après-midi difficile au centre du parc, peinait à affirmer son influence sur le match. 3/10.

Jack Harrison : Le meilleur attaquant de Leeds en première mi-temps sur la gauche. A remporté un coup franc aux abords de la surface bien après avoir été grignoté par Fred et Wan-Bissaka. 4/dix.

Mateusz Klich : De solides influences offensives en première mi-temps, mais pas à égalité avec McTominay et Fred. A eu un tir sauvé par De Gea, tandis que Bamford a presque rencontré son centre de la droite. 4/dix.

Rodrigo : A lutté en première mi-temps à l’exception d’une tête sur un coup franc qui est passé à côté du poteau gauche. Décollé par le patron de Leeds Marcelo Bielsa à la pause. 4/10.

Raphinha : Début instable après avoir presque laissé Greenwood entrer avec une mauvaise passe en retrait. Cependant, il a grandi dans le match avec un bon coup franc et un tir bloqué par Shaw. En seconde période, il n’a offert que peu d’avance alors que Leeds était arrimé. A eu une chance de porter le score à 5-2 plus tard en seconde période, mais a raté l’occasion. 4/10.

Patrick Bamford : Complètement inefficace en première mi-temps, mais avait peu de services avec lesquels travailler de la part de ses coéquipiers. Est sorti après 77 minutes. 3/10.

Suppléants :

Junior Firpo (pour Rodrigo, 46 ​​ans): A eu un cauchemar les premières minutes de ses débuts à Leeds. L’une de ses premières touches l’a vu commettre une faute sur Fernandes, avant d’être battu par la rotation du Portugais pour son but ultérieur. 3/10.

Tyler Roberts (pour Bamford, 77): A joué la passe pour la chance de Raphinha tard. 3/dix.