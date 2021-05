La réponse de Samsung à la puce Apple M1 pourrait alimenter les ordinateurs portables et les smartphones cette année – .

Le système sur puce (SoC) Apple M1 lancé en novembre alimente déjà quatre macs et deux versions d’iPad Pro. Les critiques du MacBook M1 ont loué la vitesse et l’efficacité énergétique de la puce, ce qui a incité Intel à lancer une campagne massive contre les ordinateurs portables M1. À l’époque, nous avons expliqué qu’Intel n’avait pas nécessairement peur que les ventes de MacBook M1 volent une part importante des ventes qui reviennent généralement aux fabricants d’ordinateurs portables Intel et AMD Windows 10. Le succès de M1 permettra aux concurrents d’Apple de créer des processeurs similaires qui pourraient être utilisés dans les appareils mobiles et les ordinateurs portables, offrant aux vendeurs d’ordinateurs portables une alternative aux puces mobiles coûteuses d’Intel.

Samsung, Qualcomm et même Google sont le genre d’entreprises qui pourraient créer des équivalents M1, expliquait-on à l’époque, compte tenu des récentes rumeurs dans l’industrie. Il s’avère que Samsung pourrait en effet lancer son premier concurrent M1 SoC, une puce de marque Exynos qui pourrait alimenter à la fois les smartphones et les ordinateurs portables dès cette année.

Plus tôt cette semaine, une fuite a indiqué que Samsung pourrait travailler sur de nouveaux smartphones et tablettes nécessitant un refroidissement actif. Samsung a déposé une marque déposée «Activate Fan Mode» pour les smartphones et les tablettes qui suggère que l’utilisateur aurait la possibilité d’allumer et d’éteindre un ventilateur. Nous avons déjà vu des fans sur les téléphones de jeu Android, donc Samsung ne serait pas le premier à intégrer ce composant particulier aux appareils mobiles. Nous avons émis l’hypothèse que Samsung pourrait apporter son GPU AMD aux smartphones dans un proche avenir, peut-être dès le Galaxy Z Fold 3. La série Galaxy S22 semble également être le genre de produit Samsung à offrir des performances haut de gamme qui pourraient nécessiter un refroidissement actif. .

Le processeur Samsung Exynos que le Korea Economic Daily a détaillé dans un nouveau rapport ressemble au type de SoC qui pourrait être associé à un ventilateur. Le rapport indique que Samsung «se lancera sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables» avec une puce Exynos au second semestre.

La puce premium sera utilisée dans les ordinateurs portables et les smartphones, indique le rapport. En outre, le Korea Economic Daily affirme que le SoC Exynos sans nom utilisera un GPU développé avec AMD. Samsung a confirmé à quelques reprises dans le passé qu’il travaillait sur de nouvelles conceptions de GPU en partenariat avec AMD.

«Le nouvel Exynos offrira des fonctions améliorées, y compris une puissance de calcul et une efficacité de batterie extraordinaires, en utilisant une technologie de traitement de 5 nanomètres», a déclaré une source de l’industrie au site. «C’est bon pour les ordinateurs portables et les smartphones.»

Le M1 est également un SoC 5 nm, Apple devrait lancer une variante M2 cette année. Intel vient de dévoiler de tout nouveaux processeurs pour les jeux haut de gamme et les ordinateurs portables d’entreprise, mais Intel utilise toujours la technologie de processus 10 nm pour ses puces.

Les puces Exynos de Samsung sont couramment utilisées dans les téléphones phares comme les prochains Galaxy Z Fold 3 et Galaxy S22. Mais Samsung utilise généralement la dernière puce de Qualcomm et ses propres puces Exynos dans ces produits phares. Les puces Exynos sont généralement inférieures au plus récent Snapdragon. L’année dernière, l’Exynos a reçu de nombreuses critiques que Samsung a adressées plus tôt cette année lors du dévoilement d’une toute nouvelle version de SoC, l’Exynos 2100, destinée à améliorer les performances et l’efficacité par rapport à son prédécesseur.

On ne sait pas si l’équivalent M1 de Samsung sera une variante de l’Exynos 2100 ou quelque chose de complètement différent. Le rapport ne mentionne pas quels appareils utiliseront le nouveau processeur Exynos, mais Samsung annoncera probablement de nouveaux smartphones et ordinateurs portables pour utiliser son nouveau SoC. Le Fold 3 pourrait être l’un de ces appareils, bien que ce ne soit que de la spéculation.

Qualcomm devrait également lancer cette année sa puce Snapdragon 8cx de nouvelle génération pour les ordinateurs portables. Google et Samsung travaillent sur une puce Google personnalisée appelée Whitechapel, qui fera ses débuts avec le Pixel 6 cet automne. Des rapports précédents ont indiqué que Google pourrait utiliser ses propres puces dans d’autres appareils Pixel. On ne sait pas si Whitechapel et le SoC Exynos-AMD partageront des fonctionnalités.

Samsung a déjà dévoilé de nouveaux ordinateurs portables Windows cette année. La société coréenne devrait lancer les Fold 3, Flip 3 et Galaxy S21 FE début août.

