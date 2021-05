La réponse de Xiaomi aux AirPods Pro?

Xiaomi a lancé les FlipBuds Pro en Chine.Les nouveaux écouteurs sont apparemment inspirés par les AirPods Pro.Xiaomi n’a pas l’intention de partager un lancement mondial pour le moment.

Xiaomi propose une grande variété d’écouteurs véritables sans fil et cible généralement Apple avec ses produits haut de gamme. Maintenant, la société a lancé ses écouteurs FlipBuds Pro TWS en Chine, et ils prennent certainement plus que quelques indices des AirPods Pro.

Le design des écouteurs lui-même ressemble aux écouteurs haut de gamme d’Apple, même s’il semble que Xiaomi opte pour un étui de chargement plus arrondi. Sinon, le principal argument de vente du FlipBuds Pro est qu’il offre une suppression active du bruit jusqu’à 40 décibels, ainsi que trois modes. Ces modes sont le bureau, le quotidien (pour les trajets quotidiens, etc.) et le transport aérien. C’est également un argument de vente clé pour les écouteurs Pro d’Apple.

En termes de capacités audio, les nouveaux écouteurs offrent des haut-parleurs de 11 mm, trois microphones, Bluetooth 5.2 et une prise en charge adaptative aptX. Xiaomi revendique également cinq heures d’autonomie de la batterie avec la suppression du bruit activée et sept heures de jus sans la fonctionnalité. Utilisez l’étui de chargement et vous pouvez obtenir jusqu’à 22 heures de jus avec la suppression du bruit activée, ou jusqu’à 28 heures avec la fonction désactivée.

Xiaomi propose également une technologie de charge décente, offrant deux heures d’utilisation des écouteurs avec une charge de cinq minutes et la possibilité de charger complètement les écouteurs en 35 minutes. Sinon, l’étui de chargement prend également en charge le chargement sans fil et USB-C.

Les autres fonctionnalités de FlipBuds Pro incluent des commandes gestuelles alignées sur les boutons d’Apple (pressant la tige pour diverses options), un mode de transparence «double», une prise en charge audio à faible latence et un couplage rapide de deux appareils.

Les nouveaux bourgeons seront mis en vente en Chine à partir du 21 mai pour 799 yuans (~ 124 $), bien que les précommandes commencent aujourd’hui. Nous avons interrogé Xiaomi sur la disponibilité mondiale et la société nous a dit qu’elle n’avait «aucun projet global à partager pour le moment». Cela n’exclut pas un lancement plus large sur toute la ligne, mais vous voudrez peut-être regarder d’autres excellents écouteurs sans fil si vous avez besoin d’une paire en ce moment.