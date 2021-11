La réponse des médias au massacre de Waukesha est un véritable « ennemi du peuple » – RedState

Si vous vous réveilliez juste aujourd’hui en regardant les émissions du dimanche matin, sans avoir vérifié les nouvelles depuis le week-end dernier, vous n’auriez aucune idée qu’il y a quelques jours à peine, un homme a percuté sa voiture dans un défilé de personnes à Waukesha, WI. Vous ne sauriez pas non plus que six personnes sont mortes et plus de 60 autres sont blessées, y compris des enfants qui se battent pour leur vie. De même, vous ne sauriez pas que l’agresseur était sous caution de 1 000 $ pour avoir écrasé quelqu’un auparavant, avait des postes de suprémacistes noirs et que les autorités ont annoncé qu’il s’agissait d’un acte intentionnel.

Vous ne sauriez rien de tout cela parce que les médias grand public ont déjà abandonné l’histoire.

Il y a encore des enfants dans un état critique suite à l’attaque de Waukesha après que six personnes aient déjà été assassinées… et les médias viennent de finir. Aucune enquête sur ses antécédents, aucune recherche de motif, aucun segment de panel spéculant sur ses opinions racistes… ils sont juste terminés. – Bonchie (@bonchieredstate) 28 novembre 2021

Contrairement à l’affaire Kyle Rittenhouse, qui a engendré des mois de couverture à couper le souffle, y compris de fausses accusations de « suprématie blanche » de la part des principaux organes d’information, les médias n’ont aucun intérêt à trouver un motif ici. Ils ne veulent pas tenir d’innombrables tables rondes sur les subtilités des publications Facebook du tueur de Waukesha. Ils ne se soucient pas de spéculer sur ses appels à la révolution de la suprématie noire. Ses discours sur le meurtre de Blancs ne sont même pas enregistrés.

On s’attend à ce que nous croyions que les actions de Kyle Rittenhouse, qui étaient un cas clair de légitime défense contre trois autres Blancs, sont plus importantes et plus dignes de discussion que les opinions radicales de Darrell Brooks, qui a assassiné six personnes avec son SUV.

Si cela ne vous correspond pas, c’est parce que cela ne correspond à personne. Nous vivons dans cet espace très étrange où les médias grand public ressentent le besoin d’obscurcir les tueurs noirs parce qu’ils sentent que cela sapera d’une manière ou d’une autre leurs récits politiques. C’est ridicule et complètement inutile. En fait, cela fait plus de mal, en fin de compte, de prétendre qu’un meurtrier de masse noir aux opinions ouvertement racistes ne mérite pas d’être couvert, alors qu’un adolescent qui vient de se protéger l’est.

Toute la semaine dernière, lorsque les principaux organes d’information ont été contraints de faire mention de la tragédie, ils ont tout de même choisi de se soustraire aux détails qu’ils fournissent toujours dans d’autres cas. Nous avons eu des gros titres insensés qui ont décrit le SUV comme le coupable, n’ont pas mentionné la race du meurtrier, n’ont pas montré sa photo d’identité et ont insinué que le massacre était un accident.

Soyons clairs, je ne dis pas qu’être noir (ou blanc) vous prédispose à commettre certains crimes. En fait, dans le grand schéma des choses, la race de l’agresseur ici ne peut être pertinente que dans la mesure où il avait des opinions racistes. Pourtant, lorsque les médias se précipitent pour crier « suprémaciste blanc » à propos de Kyle Rittenhouse mais ne peuvent même pas se donner la peine de continuer à creuser dans des vues ouvertement racistes de Darrell Brooks, quelque chose ne va vraiment pas.

Les familles des victimes méritent des réponses. Ils ne méritent pas que toute cette épreuve soit trouée dans la mémoire. Espérons que les forces de l’ordre arrêtent de se bloquer et publient bientôt des informations, mais c’est le travail de la presse d’enquêter. Le fait qu’ils refusent de le faire pour exiger des réponses est un véritable « ennemi du peuple ».