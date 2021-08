La réponse d’Orlando Bloom au contrecoup de “The Prince”

La nouvelle série animée de HBO Max sur la famille royale est ARRIVÉE, et elle suscite beaucoup de controverse. Le prince, de Gary Janetti (et inspiré par son compte Instagram hilarant) est une comédie centrée sur Prince George, et elle ne brosse pas exactement une image flatteuse de littéralement n’importe qui dans la famille royale.

Dans une interview dénichée en août avec The Hollywood Reporter, Orlando Bloom (qui joue le prince Harry et est aussi… ami avec le prince Harry IRL) a nié que la série était malveillante.

“Ce n’est pas malveillant ou destiné à être”, a-t-il déclaré. « Il a vraiment pris le pouls, Gary. Il est si intelligent et si zeitgeisty. J’ai lancé les dés dessus, mais je vais devoir en parler au prince Harry la prochaine fois que je le verrai, car je ne pourrai pas. Bizarrement, je suis sûr que je vais le voir à un moment donné, juste à cause de la nature de l’univers, ça rassemble toujours les gens. »

Il a ajouté : « Je n’avais pas rencontré [Prince Harry] quand je me suis inscrit pour le faire, et je l’ai rencontré par la suite et c’est un gars tellement sympa. Ce gars est tellement gentil, et je pense qu’il a un grand sens de l’humour. J’espère qu’il le maintiendra à travers cela parce qu’ils sont en quelque sorte sur un piédestal. Nous leur montrons une véritable adoration sous une forme ou une autre. J’essaie de le justifier, car franchement, si je suis honnête, ce n’est pas dans mon genre de me moquer de qui que ce soit mais c’est fait avec affection. Quand j’avais la mi-vingtaine, il y avait tellement de gens différents qui se moquaient de moi et, d’une certaine manière, c’est un signe d’appréciation. »

Orlando a également expliqué que Katy Perry était celle qui l’avait encouragé à assumer le rôle. “Au départ, je me disais:” Hmm, qu’est-ce que je ressens à ce sujet “, parce que je suis un garçon britannique très fier de mes racines”, a-t-il déclaré. “Je comprends à quel point la famille royale est aimée par certains et détestée par d’autres, et je l’ai toujours compris comme faisant partie de mon héritage et de mes antécédents. Je ne suis pas quelqu’un qui veut se moquer de qui que ce soit normalement, mais c’était tellement intelligent, spirituel et affectueusement fait. En fait, Katy en a vu un bout et s’est dit : ‘Tu dois faire ça. C’est du génie.’ Et l’animation est faite par certains des gars qui ont fait Family Guy, donc ça va être très amusant. Et qui n’aime pas la famille royale ?”

Vous pouvez diffuser les 12 épisodes de The Prince dès maintenant sur HBO Max !

