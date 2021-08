La réponse du prince Harry et de Meghan Markle en Afghanistan « franchit la ligne » avec la reine | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry et Meghan Markle ont franchi une ligne avec leur réponse à la crise afghane, selon un expert royal. Charlie Rae, l’ancien rédacteur en chef royal du Sun, a déclaré que le couple “n’aurait pas dû être impliqué” dans une réponse à la crise politique et humanitaire. Il a déclaré à talkRADIO que la reine aurait dû être celle qui avait fait un commentaire, car il critiquait la déclaration comme un mouvement de pouvoir “très bon marché”.

M. Rae a déclaré qu’Harry aurait dû publier lui-même une déclaration, “sur la base de son expérience directe” de l’Afghanistan.

Le duc de Sussex, 36 ans, a effectué deux tournées de première ligne en Afghanistan au cours de ses 10 années dans l’armée britannique.

Au lieu de cela, le couple a déclaré que la prise de contrôle des talibans et le chaos qui s’en est suivi les avaient laissés “sans voix”.

La déclaration couvrait plusieurs crises au-delà de l’Afghanistan, notamment Haïti, la désinformation et le coronavirus.

JUST IN: La déclaration de Meghan et Harry en Afghanistan soulève des questions

M. Rae a expliqué: “Je pensais que c’était très bon marché de publier cette déclaration.

“Cela aurait eu beaucoup plus de poids s’il n’y avait eu que Harry.

“Ça n’a rien à voir avec Meghan !

“Harry a une bonne perspicacité car il a effectué deux tournées en Afghanistan qu’il a servies avec distinction.

“Mais je ne sais pas utiliser 200 mots pour dire que je suis sans voix à propos de ce qui se passe.

Le couple – utilisant leurs titres de duc et de duchesse de Sussex – a déclaré dans sa déclaration: “Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment.

« Alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix.

« Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu’elle s’aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé.

« Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur.

«Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non.

“Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l’accepter.

“Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action – ensemble.”