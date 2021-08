La réponse effrontée de Kate Middleton et William au «vol» de Camilla Cabello de Palace | Royale | Nouvelles

in

Camilla Cabello s’est excusée auprès du duc et de la duchesse de Cambridge en direct avec Greg James sur BBC 1 Radio’s Breakfast. Camilla a admis avoir volé un crayon au palais de Kensington.

L’animateur de radio a déclaré: “Nous étions au palais de Kensington … nous étions sur le point de rencontrer William et Kate et j’ai dit:”[You] dois voler quelque chose. Vole quelque chose… vole ce crayon.

Camilla a poursuivi: “Et je me suis dit:” Vous me défiez à trois chiens? Et vous ne pouvez pas ne pas faire un défi à trois chiens. S’il y a quelque chose que j’ai appris dans ma vie, c’est ça. Alors je l’ai fait. “

Camilla a ajouté que Greg avait parlé de la situation à un employé du palais. « Vous, à l’un des gens du palais, m’avez appelé là-dessus et vous avez dit : « Elle a volé un crayon ! »

«Et j’étais comme, Oh, mon Dieu. Et je l’ai mis dans le sac à main de ma mère, et ma mère m’a dit : “Non, nous devons le rendre”.

Les excuses ne sont pas passées inaperçues auprès du duc et de la duchesse de Cambridge.

Le compte Twitter officiel du duc et de la duchesse a répondu à la vidéo expliquant l’incident au palais de Kensington avec deux yeux comme emoji.

La lauréate d’un Grammy Award est connue de ses fans en tant que membre de Fifth Harmony, mais elle s’est séparée du groupe en 2016 pour se lancer en solo.

Elle a connu un succès dans les charts au Royaume-Uni avec deux singles numéro un et quatre top dix en tant qu’artiste solo.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles a la possibilité de faire de Pince William roi

En 2017, le palais de Kensington est devenu la résidence principale du prince William et de Kate.

L’appartement a trois étages et dispose de trois chambres et de deux crèches.