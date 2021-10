La réponse en 2 mots de Russell Westbrook aux débuts désastreux des Lakers

Les Lakers de Los Angeles sont tombés face aux Golden State Warriors 121-114 mardi soir.

LeBron James a terminé la journée avec 34 points, 11 rebonds et 5 passes décisives. Anthony Davis a marqué 33 points, 11 rebonds et 2 contres. Normalement, de telles contributions seraient suffisantes pour gagner. Il y avait juste un problême.

Russell Westbrook.

À ses débuts en saison régulière pour les Lakers, Westbrook a amassé huit points sur des tirs à 4 contre 13 et quatre revirements. Son plus/moins de moins-23 en 35 minutes était le pire de l’équipe.

Après le match, on a demandé à Westbrook s’il avait parlé à James et Davis de sa mauvaise performance.

Il a offert une réponse en deux mots.

« Nous avons parlé. »

Comparez maintenant cela au genre de réponse que James a donnée sur le sujet.

« J’ai dit à Russ de rentrer chez lui et de regarder une comédie », a déclaré James. « Faites quelque chose qui peut mettre un sourire sur son visage. Il est si dur avec lui-même. Je lui ai dit : ‘Ne sois pas si dur avec toi-même. C’est un match.’

Idem avec la réponse de Davis.

« Ma première fois, je me suis assis à côté de LB, il m’a regardé et il a dit: » Vous allez bien, c’est le match 1 « », se souvient Davis. « Il rit. Il plaisante au téléphone. Et je me dis ‘Pourquoi suis-je contrarié alors ?’ Et j’ai en quelque sorte suivi le courant. Et c’est la même chose avec Russ. Et je lui ai dit la même chose. ‘Je suis comme toi.’ Nous lui avons dit certaines choses, et il a souri et des choses comme ça, alors je m’attends à ce qu’il soit meilleur dans le match vendredi.

De toute évidence, la frustration de Westbrook est compréhensible. Il a eu du mal en pré-saison et maintenant il a du mal en saison régulière. Jusqu’à présent, sa plus grande contribution en tant que Laker a été de gifler un fan et de crier après un autre. C’est rude.

C’est une façon de célébrer. https://t.co/OX5YxYtIyy – Jeu 7 (@game7__) 21 octobre 2021

Mais il doit également plus de 90 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons. LA a beaucoup abandonné pour l’acquérir, y compris la possibilité d’apporter sans doute une pièce plus appropriée.

De toute évidence, Westbrook est mal à l’aise de parler de ses difficultés, mais c’est le prix à payer en tant que talent superstar à gros budget. Il faut prendre le bon avec le mauvais.

Si Westbrook ne veut pas traiter ce genre de questions, il devrait mieux jouer. Parce que s’il ne s’améliore pas rapidement, la panique va s’intensifier.

En rapport: 1 L’équipe de la NFL Deshaun Watson ne voulait pas jouer pour