La réponse en 4 mots de Russell Westbrook au début désastreux des Lakers (vidéo)

Les deux premiers matchs de Russell Westbrook avec les Lakers de Los Angeles ne se sont pas déroulés comme prévu.

Dimanche, Westbrook a enregistré huit points sur un tir de 3 pour 12, ainsi que deux rebonds et cinq passes décisives. De plus, il a amassé neuf revirements en seulement 26 minutes.

Deux jours plus tôt, vendredi, les grands débuts de Westbrook avec les Lakers l’ont vu terminer avec deux points, sept rebonds, quatre passes décisives et six revirements sur un tir 1 contre 7 en 17 minutes d’action.

LA a perdu les deux matchs.

Naturellement, compte tenu du lent démarrage de Westbrook et des plus de 90 millions de dollars restants sur son contrat, certains sont devenus inquiets.

Après le match de dimanche, Westbrook a envoyé un message de quatre mots à tous ses ennemis.

« Gardez cette même énergie », a-t-il déclaré. Gardez-le, en fait, quand il commence à enregistrer 20 passes décisives par match.

Les débuts de Westbrook avec les Lakers ont été si mauvais que même l’entraîneur-chef de l’équipe, Frank Vogel, a ressenti le besoin de sortir et d’y remédier. Selon lui, il y a une raison majeure à ces problèmes précoces. Et il a l’impression que c’est un problème soluble.

C’est quelque chose avec lequel Westbrook est également d’accord. Il pense que la solution à ses problèmes actuels est simple.

« Oh, ça va », a-t-il dit dimanche soir. « Les revirements sont sur moi. Mais heureusement qu’ils ne comptent pas. J’ai tourné ce b- plus de 15 fois peut ne rien faire à ce sujet. C’est sur moi, cependant. Solution facile.

C’est une grosse année pour les Lakers. Beaucoup les considèrent comme l’une des deux meilleures équipes de la NBA, et l’une des principales raisons est l’ajout de Westbrook.

Cela dit, il est clair que quelque chose ne fonctionne pas en ce moment. Même LeBron James a suggéré que l’équipe doit faire un ajustement immédiat dès que possible. Reste à voir si cela résoudra finalement les problèmes des Lakers.

