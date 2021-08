La réponse en 5 mots de Dennis Schroder à la signature désastreuse des Celtics

Dennis Schroder a accepté de signer avec les Boston Celtics pour l’exception de niveau intermédiaire des contribuables de 5,9 millions de dollars. Ainsi se termine l’une des intrigues en cours les plus bizarres de la NBA.

Plus tôt cette année, Schroder s’est vu offrir une prolongation de 84 millions de dollars par les Lakers de Los Angeles. Non seulement il l’a transmis, mais il l’a fait de façon relativement agressive. Il a suggéré qu’il pariait simplement sur lui-même, avec plusieurs rapports indiquant qu’il voulait un accord au-dessus de 100 millions de dollars.

Schroder a récolté en moyenne 15,4 points, 5,8 passes décisives et 3,5 rebonds par match tout en tirant à 43,7% sur le terrain pour les Lakers. Des chiffres solides, mais pas très impactants. Au-delà de cela, sa mauvaise attitude et sa personnalité maladroite ont conduit ses coéquipiers à le détester absolument.

Dès que l’agence libre a commencé, LA a immédiatement remplacé Schroder par Russell Westbrook. Le joueur de 27 ans pensait probablement que de nouveaux prétendants se présenteraient, mais aucun ne l’a fait. Alors que le marché des meneurs de jeu commençait à se tarir, les options de Schroder diminuaient. En fait, il a perdu tellement d’influence qu’il a fini par prendre deux L distincts avant même de signer avec les Celtics.

Tout d’abord, Schroder voulait le MLE complet, qui est de 9,5 millions de dollars, et une option de joueur de deuxième année. Boston a rejeté cela et a ensuite tenu bon. Deuxièmement, il voulait un poste de départ – mais il ne semble pas qu’il l’obtienne non plus.

Selon l’initié de la NBA, Keith Smith, « Schroder a signé avec Boston sans s’attendre à un rôle de départ. Les Celtics ont clairement indiqué qu’Ime Udoka évaluerait les rôles et les minutes.

Tout à fait la chute de la grâce.

Basé sur des personnes proches de Schroder, la jeune star est pleine d’incrédulité et de regrets quant à la façon dont ce processus s’est déroulé. Cela dit, il s’est quand même rendu sur les réseaux sociaux mercredi pour publier un message provocateur de cinq mots adressé à ses ennemis.

“Gardez cette même énergie ppl”, a-t-il posté.

En outre, il a également publié sur son enthousiasme à rejoindre les Celtics.

« Je suis fier d’annoncer que pour la saison 2021-22, je jouerai pour les Boston Celtics ! Schroder a écrit sur Instagram. « C’est l’une des meilleures franchises de l’histoire de la NBA et ce sera un honneur de revêtir le vert et le blanc et de faire ce que j’aime ! J’y vais tous les soirs et je laisse tout par terre pour la ville !! Qui est prêt ? »

Cela va être une grande année pour Schroder. Soit il prouvera que les ennemis ont tort et s’assurera une grosse affaire pour lui-même l’année prochaine, soit il tombera dans l’infamie pour avoir fait l’un des mouvements financiers les plus têtus de l’histoire de la NBA. Pas tout à fait mauvais pour PJ Washington – mais toujours mauvais.

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

Boston sort d’une campagne 2020-21 frustrante qui l’a vu terminer septième de la Conférence Est et perdre cinq fois contre les Brooklyn Nets au premier tour des séries éliminatoires.

Schroder pourra-t-il les aider à atteindre de nouveaux sommets l’année prochaine ? Le temps nous le dira.

