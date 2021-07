La réponse énergique de l’ex de José José à Sarita Sosa et à sa mère

“Ces femmes mentent, ce rôle est un rôle important lorsque vous le faites sous serment, et elles renient leurs frères”, a-t-il déclaré. Anel. Après avoir rencontré ses avocats Noreña Il est arrivé au matin de Televisa, avec les papiers certifiés par les autorités pour valider ses déclarations.

Nos chefs ont applaudi la force d’Anel lorsqu’il s’est montré sans perruque au milieu du programme live ️👏 https://t.co/E3NTeaKJgw – Programme aujourd’hui (@programa_hoy) 9 juillet 2021

Lorsqu’on l’interroge sur Andrea Legarreta sur pourquoi elle a continué comme héritière malgré sa séparation d’avec le chanteur, Noreña Il a expliqué : “Ce que lui et moi avons vécu était quelque chose de très beau, c’était vrai et cela s’applique aujourd’hui, en 2021, donc il y a une volonté qui n’est pas là.

“Mais ce que je peux vous montrer, c’est la sentence interlocutoire, concernant la déclaration de validité du testament public, ouverte, dans la procédure du procès de succession testamentaire aux biens de José Romulo Sosa Ortiz“il ajouta Anel.

L’actrice a souligné qu’elle était à la fois désignée dans ce document comme héritière universelle et comme exécutrice testamentaire de ses deux enfants. José Joël Oui Mer et soleil. L’ancien modèle a souligné: “C’est un document parfaitement légal, c’est au tribunal, le tribunal me l’a donné, et ce qu’ils présentent ressemble à un mensonge car ils omettent la famille de Joseph“.