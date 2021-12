La réponse énergique de Sylvia Pasquel à Adela Micha pour ce que Pinal a dit

La situation s’est produite quelques instants avant qu’Adela n’ait une connexion téléphonique avec la fille de Pinal. Sylvie Pasquel Il a communiqué au journaliste toutes les informations dont il disposait sur l’état de santé de sa mère, puisqu’il n’avait pas vu la vidéo, devenue virale, avec les déclarations de Micha.

« Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado, porque Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que está muy apenada, que se había malinterpretado, que mi sœur Alexandra J’étais très en colère contre elle », a expliqué Pascal.

Je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit, encore moins la famille Pinal que j’aime et admire tant. Je présente mes sincères excuses et du fond du cœur, je souhaite que Silvia Pinal, avec qui j’ai une relation depuis de nombreuses années, se porte bien et se rétablisse bientôt. – Adela Micha (@Adela_Micha) 23 décembre 2021

Ignorant ce que Micha avait dit, dans une vidéo qui a été divulguée, la réponse de Sylvia a été la plus honnête : « Je lui ai dit : ‘Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles.’ Cependant, peu de temps après, il a découvert ce qui s’était passé: « Ils m’ont envoyé la vidéo et je lui ai dit: » Oui, vous avez réussi, ces commentaires ne sont pas valides « , mais il m’avait déjà interviewé », a ajouté Pasquel.

Au cours des dernières heures, des commentaires ont émergé de certains utilisateurs de réseaux sociaux dans lesquels ils reprennent les propos d’Adela et en évoquant la santé de Mme Silvia, ils ont généré un malaise chez sa fille : « il n’y a jamais de manque de haineux qui profite de cela à ne pas avoir la sensibilité ou le respect de ce que l’on vit lorsqu’un membre de la famille est là », a exprimé Sylvia.