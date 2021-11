La réponse franche de Baker Mayfield au manque de captures de Jarvis Landry

Avec Odell Beckham Jr. officiellement parti, les Browns de Cleveland ont maintenant un nouveau récepteur large insatisfait entre les mains.

Après la défaite décevante de 45-7 de la semaine dernière contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Jarvis Landry a exprimé son mécontentement face au manque de captures.

« Je n’ai pas autant reçu le ballon non plus », a déclaré Landry (via Fox News). «Mais en fin de compte, j’ai pu faire avec les opportunités qui m’ont été données. Oui, je me bats contre certaines choses, mais le dimanche, je donne toujours tout ce que j’ai, et ça ne changera jamais.

Contre la Nouvelle-Angleterre, Landry n’a réussi que quatre réceptions pour 26 verges sur cinq cibles. C’était la quatrième fois cette saison qu’il devait faire face à cinq cibles ou moins.

Jusqu’à présent, Landry a amassé 23 attrapés sur 34 cibles pour 219 verges et aucun touché cette année.

Jeudi, Mayfield a tenté de répondre de front aux critiques.

« Lorsque vous jouez contre une équipe comme les Patriots, ils vous privent de votre force, donc des choses comme ça et le jeu de course, ils vont essayer de faire exactement cela », a déclaré Mayfield, selon Nate Ulrich du Akron Beacon Journal.

« Nous trouverons des moyens d’impliquer Jarvis dans le plan de match. Cela ne fait aucun doute. Il nous donne le tempo. C’est un très bon leader et un gars de vestiaire pour nous. Tout le monde le sait. »

Mayfield a également signalé que des changements seraient apportés.

« Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue », a-t-il poursuivi. « Oui, des changements doivent être apportés, mais … il y a des jeux à faire que nous n’avons pas [made]. C’est là où nous en sommes actuellement. Ce n’est pas là que nous devons nous asseoir et faire tout complètement différemment. Nous devons être capables d’exécuter et de mettre le ballon entre les mains de nos meneurs de jeu et de les laisser travailler.

Ceci est un regard approximatif pour Mayfield. Quand il est sorti récemment que lui et Beckham se détestaient, l’ancien vedette de l’Oklahoma a eu le bénéfice du doute parce que Beckham a été une telle prima donna tout au long de sa carrière.

Mais un deuxième récepteur appelant Mayfield donne du crédit à la théorie selon laquelle il est le problème.

Alors que la femme de Mayfield a fait un travail admirable en détournant l’attention de ses capacités de joueur de football, cela ne fonctionne que pendant si longtemps. À un certain moment, les distractions cessent d’être efficaces et il est temps de livrer sur le terrain.

Si Mayfield ne change pas les choses bientôt, les Browns devront prendre des mesures drastiques au poste de quart-arrière.

