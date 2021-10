La réponse franche de Carmelo Anthony au début désastreux des Lakers (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont terminé leur pré-saison sans victoire jeudi soir après une défaite de 116-112 contre les Kings de Sacramento.

Bien que la défaite de 4 points ait été une amélioration bienvenue par rapport à la marge moyenne de 17,5 points de leurs cinq L précédents, les fans des Lakers ne peuvent pas être blâmés de se sentir un peu mal à l’aise sur la façon dont ces matchs d’exhibition se sont déroulés.

Le garde nouvellement acquis, Russell Westbrook, a connu une période particulièrement difficile jusqu’à présent.

L’un des rares points positifs de ces premières sorties a été le jeu solide de Carmelo Anthony – malgré le fait qu’il ait été meurtri, ensanglanté et battu dans le processus. C’était à peu près la même chose mercredi soir, puisqu’il a inscrit 15 points en 27 minutes d’action.

Cette semaine, Anthony a fait part de ses réflexions directes sur la course désastreuse de la pré-saison des Lakers.

« Nous pouvons voir comment nous nous confondons. Je pensais que nous avions passé de bons moments lorsque nous étions tous les quatre sur le terrain ensemble », a déclaré Anthony, selon le Los Angeles Times. «Nous avons eu des poussées où nous étions très en phase, nous étions enfermés. Nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise du jour au lendemain. Mais je pensais qu’hier était l’un de ces moments où comme, ‘OK, on ​​voit ça, on voit ça.’ Ça à l’air bon. C’était bon. Je crois que nous allons construire à partir de cela.

Anthony pense que LA atteindra un certain niveau de confort le plus tôt possible.

« Vous trouvez votre rythme », a-t-il poursuivi. « Je pense que nous le découvrirons beaucoup plus rapidement que les gens ne le croient. Mais c’est à nous. C’est quelque chose, nous relevons ce défi. C’est quelque chose que nous savons et c’est quelque chose dont nous parlons. Même si c’est la pré-saison et que nous avons perdu quelques matchs, c’est certainement quelque chose dont nous parlons. Comment accélérer ce processus sans tricher ? Et je pense que nous sommes très conscients de cela.

Plus tôt cette semaine, Anthony Davis a également partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles les Lakers ont tant lutté pendant la pré-saison. Lui aussi semble croire que les problèmes seront résolus le plus tôt possible.

L’entraîneur-chef Frank Vogel semble également penser que tous les problèmes de l’équipe peuvent être attribués à un problème – et que le problème est assez simple à résoudre.

De toute évidence, tout le monde sur les Lakers a l’impression que les temps difficiles ne dureront pas plus longtemps. Ont-ils raison d’être si confiants ? Le temps nous le dira.

