La réponse franche de Karl-Anthony Towns à Kyrie Irving

Kyrie Irving a tenté de purifier l’air mercredi soir dans un long live Instagram concernant son statut de vaccination.

Parce qu’Irving refuse de se faire vacciner contre le COVID-19, et du fait que New York exige que tous les athlètes professionnels qui s’entraînent ou jouent à l’intérieur montrent la preuve d’au moins un vaccin, il ne peut pas participer aux matchs à domicile des Brooklyn Nets.

Un front office frustré des Nets a confirmé cette semaine que, si Irving ne respecte pas les règles nécessaires pour être un joueur à temps plein, ils ne l’hébergeront pas à temps partiel.

Tout le monde, du coéquipier d’Irving James Harden au vétéran des Phoenix Suns Chris Paul, a pesé sur le sujet.

C’est ce qu’Irving a décidé d’approfondir lors de sa session en direct sur Instagram.

« Il s’agit de ma vie et de ce que je choisis de faire », a déclaré Irving.

« Les conséquences financières, je sais que je ne veux même pas faire ça. Mais il est vrai que pour être à New York, pour faire partie d’une équipe, je dois être vacciné. J’ai choisi de ne pas être vacciné, et c’était mon choix, et je vous demanderais à tous de simplement respecter ce choix.

Irving ne s’est pas arrêté là, cependant.

« C’est ma vie », a-t-il poursuivi. «Je peux faire ce que je veux avec ça, c’est un corps que j’obtiens ici. Et tu me dis quoi faire de mon corps. Cela a tout à voir avec ce qui se passe dans notre monde. Et je suis regroupé dans quelque chose qui est plus grand que le basket-ball. »

Irving a également soutenu qu’il ne céderait pas à la pression publique.

« Personne ne détourne cette voix », a-t-il ajouté. « Voyez s’ils diffusent cela sur leurs chaînes de télévision et s’ils diffusent cette vérité quelque part avant de commencer à parler de moi et de ce que je fais de ma vie. Et non, je ne prends pas ma retraite. Et non, je ne vais pas quitter ce jeu comme ça. Il y a encore tellement de travail à faire. »

Mercredi soir, le grand homme des Timberwolves du Minnesota, Karl-Anthony Towns, a abordé la position d’Irving.

« Je suis évidemment un fervent partisan du vaccin », a déclaré Towns, selon Adam Zagoria de NJ.com. « J’ai vécu tellement de choses et ce serait un peu contradictoire de ne pas être du côté des pro-vaccins. Mais ce que je dirai, c’est que je crois au choix et j’aime donner aux gens leur choix et je n’ai aucun problème à ce que les gens aient leur choix.

L’opinion de Towns est particulièrement poignante car il a perdu sept membres de sa famille à cause du coronavirus, dont sa mère en 2020.

« Je pense que ce n’est pas seulement un droit de l’homme, mais c’est aussi un droit américain… … Ils prennent leurs propres décisions sur leur propre corps et leur propre famille. Je n’ai aucune mauvaise volonté envers cela », a ajouté Towns. « La seule chose que je dirais, c’est de ne pas me donner d’excuse (explétive) pourquoi [you don’t get the vaccine]… Vous ne voulez pas le faire, c’est votre choix.

Irving et le drame de la vaccination mis à part, cela s’annonce comme une grande année pour les villes. Il vient de lancer un avertissement confiant à Joel Embiid et aux autres grands hommes de la ligue, suggérant qu’il anticipe une saison en petits groupes. Si cela ne devait pas arriver, cependant, il y a au moins une équipe qui attend dans les coulisses, impatiente d’échanger pour lui.

