La réponse franche de Rajon Rondo au bœuf Russell Westbrook (vidéo)

Rajon Rondo a re-signé avec les Lakers de Los Angeles cette intersaison après avoir passé l’année dernière à partager son temps entre les Hawks d’Atlanta et les Clippers de Los Angeles.

Le retour de Rondo chez les Lakers a coïncidé avec l’acquisition par le front office de Russell Westbrook des Wizards de Washington.

Ceci est à noter, bien sûr, car Rondo et Westbrook ont ​​eu du bœuf légitime au fil des ans.

Parmi les plus grands moments de la querelle: le frère de Rondo s’est fait expulser du cinquième match des demi-finales de la Conférence Ouest 2020 entre les Lakers et les Houston Rockets après avoir chahuté Westbrook et l’avoir traité de “poubelle”. Et puis bien sûr la saison dernière, lors d’une sortie entre les Hawks et les Washington Wizards, lorsque Westbrook a été éjecté pour avoir poussé Rondo trop fort sur un rebond après s’être entraînés verbalement toute la nuit.

Mardi, lors de la journée des médias des Lakers, Rondo a été pressé de savoir comment lui et Westbrook géreraient le fait d’être dans la même équipe.

“Ce n’était pas entre Russell et moi”, a-t-il déclaré à propos du bœuf du couple. « C’était en fait avec mon frère. Mais, nous sommes en compétition depuis si longtemps ; c’est l’un des compétiteurs ultimes contre lesquels j’ai joué dans ma carrière.

« J’adore rivaliser avec Russ ; Je sais qu’il va l’apporter tous les soirs. Je sais qu’il cherche à me détruire. De même, je cherche à le détruire. Donc, il n’y a pas de meilleur sentiment que de jouer contre quelqu’un qui concourt au plus haut niveau et qui va toujours l’apporter.

Les fans de cowboys s’habillent toujours pour impressionner. https://t.co/NHedqEFGfq – Jeu 7 (@game7__) 28 septembre 2021

Cela correspond à peu près à ce que Rondo a dit à ce sujet il y a quelques semaines.

Cela vaut la peine de se rappeler que Rondo n’a jamais eu peur de le garder réel. S’il avait vraiment encore des problèmes avec Westbrook, il le dirait. Rappelez-vous, c’est l’un des rares joueurs de la NBA à n’avoir pas peur d’appeler Kawhi Leonard en face.

La hache de guerre a presque certainement été enterrée entre Rondo et Westbrook. Et c’est une excellente nouvelle pour une équipe des Lakers qui a besoin de ses vétérinaires sur la même longueur d’onde pour remporter un titre en 2021-2022.

En rapport: Tom Brady répond aux critiques de Bill Belichick