La réponse franche de Shailene Woodley au drame d’Aaron Rodgers (photo)

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers s’est retrouvé impliqué dans une controverse cette semaine après avoir été testé positif pour COVID-19.

À la suite du test positif, il est apparu qu’il n’avait jamais été vacciné – bien que beaucoup pensaient qu’il l’avait fait. La raison pour laquelle les gens avaient l’impression qu’il était vacciné est qu’il avait précédemment suggéré qu’il était « immunisé », ce qui a manifestement été interprété à tort comme une confirmation qu’il avait reçu ses vaccins.

Vendredi, Rodgers est apparu dans l’émission de radio de Pat McAfee et a tenté de purifier l’air.

« Tout d’abord, je n’ai pas menti lors de la conférence de presse initiale », a déclaré Rodgers. « Pendant ce temps, c’était une chasse aux sorcières qui se déroulait à travers la ligue, où tout le monde dans les médias était tellement préoccupé par qui était vacciné et qui ne l’était pas et ce que cela signifiait et qui était égoïste et qui en parlerait. , ce que cela signifiait s’ils disaient qu’il s’agissait d’une décision personnelle et qu’ils ne devraient pas avoir à divulguer leurs propres informations médicales.

«Et à l’époque, mon plan était de dire que j’avais été immunisé. Ce n’était pas une sorte de ruse ou de mensonge. C’était la vérité, et j’aborderai toute la vaccination dans une seconde. Mais s’il y avait eu un suivi à ma déclaration selon laquelle j’ai été immunisé, j’aurais répondu par ceci : j’aurais dit : « Écoutez, je ne suis pas une sorte d’anti-vax, de plat-Terre ». Je suis quelqu’un qui est un penseur critique.

Peu de temps après, la fiancée de Rodgers, Shailene Woodley, a partagé ce message en story Instagram :

« Les mers calmes peuvent vous apporter la paix, mais les tempêtes sont là où vous trouverez votre énergie », lit-on dans la citation.

Évidemment, les gens interpréteront par eux-mêmes ce que cela signifie précisément.

La relation entre Woodley et Rodgers est fascinante. De la façon étrange (et sans doute louche) dont ils se sont réunis à la méthode étrange par laquelle ils se sont fiancés, ce fut un tour étrange après l’autre pour ce duo. C’est juste normal pour le cours.

Rodgers manquera désormais au moins 10 jours, quoi qu’il arrive. Même s’il enregistre un test COVID négatif, le plus tôt il pourra retourner sur le terrain est pour la confrontation de son équipe contre les Seahawks de Seattle le 14 novembre.

