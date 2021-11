La réponse franche de Steve Kerr à Alex Caruso quittant les Lakers

La décision des Lakers de Los Angeles de laisser Alex Caruso partir cette intersaison a suscité de nombreuses critiques à l’époque. Avec le recul, le mouvement était encore pire qu’on ne le croyait à l’origine.

Caruso mène actuellement la ligue en interceptions avec 2,5 par match, tout en ne jouant que 27,2 minutes par match. Personne d’autre dans les six premiers ne joue moins de 30 minutes par sortie.

Au-delà des statistiques individuelles de Caruso, son impact sur l’équipe s’est traduit par des victoires. Jusqu’à présent cette saison, les Bulls ont une fiche de 8-4 – bon pour la troisième place de la Conférence Est.

Vendredi, l’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a pesé sur Caruso au départ des Lakers. Sa réponse au déménagement a été hilarante.

Steve Kerr sur Alex Caruso : « Il est génial. J’étais vraiment content de le voir aller à la Conférence Est. – Rob Schaefer (@rob_schaef) 13 novembre 2021

Il y a eu beaucoup de va-et-vient concernant qui était vraiment responsable du départ de Caruso de LA. Certains ont suggéré que Caruso était en faute, tandis que d’autres ont blâmé les Lakers.

Cette semaine, Caruso a tenté de remettre les pendules à l’heure lors d’une apparition sur le podcast Old Man and The Three.

Notre gars Alex Caruso (@ACFresh21) sur ce qui s’est exactement passé en agence libre qui l’a conduit aux Chicago Bulls. L’épisode complet avec Alex tombe demain. Abonnez-vous ici : https://t.co/3wGZq3EszW pic.twitter.com/U7EqsAgz9q – TheOldMan&TheThree (@OldManAndThree) 10 novembre 2021

«Alors en entrant dans (l’agence libre), je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, et je n’ai vraiment pas entendu grand-chose d’aucune équipe – y compris les Lakers – jusqu’à 18 heures, puis ils ont appelé, et les Lakers ont fait leur offre », a déclaré Caruso.

« Ce n’était pas une offre que j’allais accepter parce que j’allais pouvoir obtenir beaucoup plus d’argent d’une autre équipe. Il y a eu des discussions avec un tas de personnes différentes sur le niveau intermédiaire, qui, je pense, était de quatre (ans), 40 millions de dollars. Nous n’avons jamais eu personne à ce nombre réel, mais il y avait quelques équipes qui se sont rapprochées. Et puis mon agent m’a envoyé un texto et m’a dit : « Hé, Chicago est intéressé à vous signer. » Je ne savais pas que financièrement ça allait pouvoir marcher. Je pensais qu’une fois que Zo (Lonzo Ball) avait signé avec Chicago, je me disais : ‘OK, donc Chicago n’est pas sur la liste.' »

Cependant, les Bulls le voulaient – ​​mal.

« J’ai eu des conversations téléphoniques avec (le directeur général des Bulls Artūras Karnišovas) et avec (l’entraîneur-chef Billy Donovan), et la façon dont ils parlaient simplement de la façon dont ils voulaient jouer et de la façon dont ils me voyaient en tant que joueur, j’ai pensé qu’ils avaient frappé le clou sur la tête », a-t-il poursuivi. « Je pensais à tout ce qu’ils disaient, je me disais: » Je pense que c’est exact, je pense que c’est ce que j’apporte à la table, je pense que c’est comme ça que je peux aider l’équipe à gagner, je pense que c’est la direction que cette équipe veut aller. » Je pensais qu’il y avait un besoin pour les trucs que j’avais.

« Essentiellement, nous avons eu cette offre, sommes retournés à LA, avons demandé s’ils pouvaient faire la même chose, ils ont dit : ‘Non’. Demandé quelque chose d’autre qui était un peu moins, ils ont dit, ‘Non.’ Alors j’ai dit : ‘OK, si c’est le cas, je suis prêt à aller à Chicago et commencer le prochain chapitre.’ C’était génial. Je pense que cela a été une excellente décision pour moi.

Avec les Lakers dans le désarroi en ce moment, on ne peut s’empêcher de se demander s’ils regrettent d’avoir laissé Caruso marcher.

Rétrospectivement, cela a peut-être été l’un des pires mouvements de l’intersaison.

