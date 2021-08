Image : Twitch / Kotaku

Au cours des derniers jours, les streamers Twitch de groupes marginalisés se sont tournés vers Twitter pour demander à la société appartenant à Amazon de commencer à faire quelque chose de significatif sur les graves problèmes de harcèlement sur la plate-forme. En réponse, Twitch a mis en place un fil Twitter disant qu’il s’engagerait dans un “dialogue ouvert et continu”. Tous ensemble : Siiiiiggghhh.

Lorsque votre base d’utilisateurs vous crie de frustration, hurlant leurs plaintes de longue date, ignorées depuis des années, concernant la nature abyssale de vos systèmes de protection des streamers, suggérer l’idée d’un « dialogue continu » est ironiquement un peu comme dire que vous avez pas été écouté. À ce stade, ce que les streamers de Twitch veulent, ce n’est pas simplement plus de conversation, mais plutôt des changements solides et significatifs, des changements comme avoir de nouveaux comptes nécessitent un numéro de téléphone ou l’option de blocage automatique contre ceux qui utilisent le discours de haine.

C’est tellement exaspérant quand de telles plaintes humaines se heurtent à des bouffonneries de gestion inhumaines telles que : « Vous nous demandez de faire mieux, et nous savons que nous devons faire plus pour résoudre ces problèmes ». Des mots vides, des peluches dénuées de sens qui prétendent reconnaître quelque chose tout en offrant du zip.

Le fil Twitter n’identifie pas tout à fait une “vulnérabilité dans nos filtres proactifs” que Twitch a “déployé une mise à jour pour combler cette lacune”, ce qui signifie qu’il “détectera mieux les discours de haine dans le chat”. Je veux dire, peut-être que c’est une très bonne chose ? Mais bonne sauce, il n’y a aucun moyen de savoir de ce brouillage impénétrable. Peut-être que cela bloquera ce discours de haine ? Ou ajouter des emojis clap quand il l’identifie ? Nous ne le saurons probablement jamais.

Twitch continue ensuite en offrant des allusions plus vagues à ce que les gens ont demandé. Alors que, comme l’a rapporté Kotaku, les streamers voulaient des solutions apparemment simples, comme exiger des numéros de téléphone lors de la création de comptes ou ne pas autoriser de nouveaux comptes à utiliser le chat, Twitch a promis « des améliorations de la détection d’évasion d’interdiction au niveau de la chaîne et de la vérification de compte », qui viendraient « dès que possible. Puis, dans son mouvement le plus sourd, l’entreprise poursuit ces promesses ambiguës avec un lien vers ses « outils existants », c’est-à-dire ceux que tout le monde les implore de réaliser sont loin d’être adaptés à leur objectif.

Mais, vous serez soulagé d’apprendre que son “travail n’est jamais terminé” et notre contribution est “essentielle alors que nous essayons de construire un Twitch plus sûr”. Avant, incroyablement, encore une fois de dire qu’il “s’adressera aux membres de la communauté pour en savoir plus sur leurs expériences”. Tic! C’est ce qui se passe déjà. Vous pourriez peut-être à la place… commencer à écouter ?

Oui, bien sûr, c’est bien que Twitch réponde du tout. Mais c’est tellement frustrant que les entreprises ne peuvent toujours pas comprendre l’inadéquation des réponses des entreprises à l’exaspération et au désespoir de vraies personnes. À ce stade, ce que les gens veulent lire est une réponse humaine normale. Celui qui dit : « Oui, vous avez raison, nous avons été un peu merdiques pour régler ce problème. Mais nous y sommes maintenant. Nous avons lu ce que vous dites tous, et une grande partie est juste. Bien sûr, nous devrions rendre plus difficile la création de comptes – nous y travaillons actuellement et nous le mettrons en œuvre dès que possible. Et bien sûr, il devrait être plus facile et plus efficace de choisir de bloquer ceux qui utilisent le discours de haine. Nous vous tiendrons au courant pendant que nous réparons tout cela.

Tu vois, ce n’est pas difficile. La contrition n’est pas la même chose que l’ouverture d’une entreprise au litige ! Twitch n’a rien fait de mal. Il n’a tout simplement pas fait beaucoup de choses correctement. Il a offert quelque chose qui est de la merde et a maintenant la possibilité de le rendre moins merdique, et la première étape pour y parvenir est de ne pas faire de déclarations confuses et confuses et finalement de platitudes vides et dénuées de sens.