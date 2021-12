La réponse retentissante de la Liga à la déclaration du Barça, du Real Madrid et de l’Athletic

15/12/2021 à 17:02 CET

Ce mercredi 15 décembre, FC Barcelona, Real Madrid Oui Club athlétique ont publié une déclaration commune via leurs réseaux sociaux, à travers laquelle ils ont signalé que les trois clubs ont intenté une action en justice par les accords adoptés par l’Assemblée de LaLiga, en relation avec le projet Impulse.

Quelques heures plus tard, c’était au tour de la Liga présidée par Javier Tebas qui, comme c’est devenu la coutume ces derniers temps, a contre-attaqué par une nouvelle déclaration dans laquelle la légalité de LaLiga Impulso est défendue et il est demandé que « le football professionnel vote librement et sans aucune forme de coercitionDe plus, cette nouvelle déclaration est particulièrement dure envers les Real Madrid, un club qu’il appelle responsable des actions en justice et avec lequel il se concentre exclusivement sur la riposte.

Voici la déclaration complète de LaLiga:

Avant l’annonce par le Le Real Madrid CF d’actions en justice contre des dirigeants de LaLiga et de CVC Capital Partners, de LaLiga ils veulent indiquer :

La Liga réitère que a tous les rapports juridiques favorables, confirmant le respect maximal du système juridique dans toutes les dimensions du projet LaLiga Impulso, qui a bénéficié des conseils d’Uría Menéndez de LaLiga et de Latham & Watkins de CVC.Les dirigeants du Real Madrid CF, avec ces performances, Ils entendent seulement empêcher les Clubs/SAD de football professionnel de se prononcer sur l’accord avec CVC Capital Partners, par des moyens coercitifs et menaçants..Le football professionnel espagnol s’exprimera en toute liberté (y compris le Real Madrid CF lui-même) le jeudi 12 août prochain à la Assemblée Générale Extraordinaire de LaLiga.

Cette décision du Real Madrid CF était une réaction prévisible vu l’histoire dudit Club de s’opposer de front et d’exiger tout projet stratégique qui représente une avancée et un élan pour la compétition et ses Clubs.

Spécifiquement, LaLiga accumule 51 actions en justice du Real Madrid, dont la majorité a été remportée par la Liga. Parmi les performances remportées par la Liga contre le Real Madrid ces dernières années, intercalées entre des jalons qui ont des résultats critiques et nécessaires pour la Liga et ses clubs, figurent :

Année 2015 : approbation de l’arrêté royal loi 5/2015, dans lequel la Liga a réussi à renégocier les conditions d’exploitation des droits pour la saison 2015/2016 afin que les clubs puissent enfin obtenir une plus-value sur les revenus issus des contrats signés avec les opérateurs. Le Real Madrid a contesté la modification statutaire qui a permis la distribution de près de 300 millions d’euros et a demandé une mesure conservatoire pour empêcher la distribution de ces montants entre les clubs de LaLiga. Enfin, le Tribunal n’a pas considéré que ladite réforme violait les droits des clubs mais qu’elle représentait un bénéfice supplémentaire, reprochant au Real Madrid sa mauvaise foi au détriment du reste des clubs de la saison 2018/2019. Le Real Madrid a contesté les comptes annuels de la saison 2018/2019, estimant que la Liga n’avait pas la capacité de déduire une série de dépenses des revenus audiovisuels et demandant le paiement supplémentaire de 23 892 977 €, à ceux reçus conformément à la procédure de liquidation approuvée par le clubs. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande car il considérait que les dépenses et les investissements effectués par LaLiga pour évaluer les droits étaient appropriés.

Dans tous ces cas, les tribunaux sont d’accord avec la Liga et à aucun moment les organes directeurs de la Liga n’ont arrêté et/ou modifié leurs plans pour l’avenir et la croissance.

LaLiga Impulse, qui a été approuvée à l’unanimité par la Commission des délégués de la Ligue, représente un plan d’investissement ambitieux de 2 700 millions d’euros qui dotera la Liga et les Clubs de moyens dans le but de poursuivre la transformation vers une entreprise mondiale de divertissement numérique, de renforcer la concurrence et de transformer l’expérience des fans.

LaLiga respecte, comme toujours, toutes les opinions et continuera, fermement, à renforcer la diversité du football espagnol et la pluralité des clubs. Le renforcement de la Liga qu’implique cette opération stratégique profitera au football espagnol dans son ensemble, dont le Real Madrid, en tant que l’un des principaux représentants du football dans le monde.