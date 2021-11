La réponse sauvage de Kyle Kuzma à Scottie Pippen sur le bœuf de Michael Jordan

L’attaquant des Wizards de Washington, Kyle Kuzma, est au milieu d’une formidable année de rebond.

Kuzma affiche actuellement une moyenne de 15 points par match sur le meilleur pourcentage de tirs à trois points de sa carrière avec 9,2 rebonds par sortie, également un meilleur en carrière. Si ces notes individuelles ne suffisaient pas, ses Wizards sont au sommet de la Conférence Est avec une note de 9-3.

À la suite de ses premiers succès, Kuzma se sent lui-même. Ce qui explique pourquoi il a décidé de se lancer dans un conflit entre les légendes de la NBA Scottie Pippen et Michael Jordan.

Plus tôt cette semaine, Pippen a visé son ancien coéquipier et l’impact qu’il a eu sur le basket-ball.

« Je peux aller jusqu’à dire que Mike a ruiné le basket-ball », a écrit Pippen dans son livre, Unguarded. « Dans les années 80, sur les terrains de jeux, tout le monde faisait circuler le ballon – passant pour aider l’équipe. Cela s’est arrêté dans les années 90. Les enfants voulaient être « comme Mike ».

« Eh bien, Mike ne voulait pas passer – ne voulait pas rebondir ou défendre le meilleur joueur. Il voulait que tout soit fait pour lui. C’est pourquoi j’ai toujours pensé que LeBron James était le plus grand joueur que ce jeu ait jamais vu – il fait tout et incarne ce qu’est vraiment le jeu.

Kuzma a répondu à ce message sur Instagram :

« Cette énergie n’est pas pour le sport », a-t-il écrit.

Il est difficile de discuter avec Kuzma. Le commentaire de Pippen sur tout, de Jordan à Larsa Pippen qui le trompe, a mis beaucoup de gens très mal à l’aise.

Cela étant dit, Pippen semble déterminé à raconter sa version des événements. Il est donc peu probable qu’il tombe de sitôt.

Quant à Kuzma, il ne cessera probablement pas non plus d’être audacieux de si tôt. Entre son approche intéressante du jeu avec les Lakers et son évaluation brutale de l’apparence de LA sans lui, il a tranquillement pris l’habitude de le garder très réel.

Scottie Pippen est resté fidèle à Larsa. https://t.co/yRYNac03ry – Jeu 7 (@game7__) 11 novembre 2021

À cet égard, son choix de peser sur le commentaire de Pippen n’est en fait pas aussi surprenant qu’il n’y paraît à l’origine.

En rapport: La réponse franche de Steve Kerr à Alex Caruso quittant les Lakers