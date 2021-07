La réponse spectaculaire de Khris Middleton en tant que leader des Milwaukee Bucks

in

Élite de la ligue, un joueur capable de réagir avec caractère et talent dans des situations de pointe, et un véritable leader dans un projet gagnant. C’est ainsi qu’il a été défini Khris Middleton dans cette dernière étape du match nul de Playoffs NBA 2021 contre les Hawks d’Atlanta, assumant ouvertement le rôle principal après la blessure d’Antetokounmpo. Considéré parfois comme un joueur froid et en manque d’une star comme le Grec qui le décharge de ses responsabilités, le talentueux attaquant a montré son saut qualitatif en NBA avec trois performances mémorables.