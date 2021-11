La réponse surprenante de Russell Westbrook à la projection d’horribles Lakers (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont été battus par les Portland Trail Blazers 105-90 samedi.

Bien que LA ait traditionnellement lutté contre les Blazers, l’équipe de Portland de cette année n’est pas la même que celle des saisons précédentes. Ils ne sont pas spécialement bons. Donc, le fait que les Lakers n’aient même pas pu les garder près d’eux est profondément troublant.

Russell Westbrook a été terrible dans l’effort perdant – encore une fois. Il a enregistré huit points sur 1 tir sur 13, six passes décisives et six revirements en 29 minutes d’action. Pour ses ennuis, il a gagné près de 540 000 $.

Dans un match sans LeBron James et Anthony Davis pour la majorité, Westbrook n’a tout simplement pas pu trouver son rythme. Le but de son acquisition était sa capacité à prendre le relais si James et Davis manquaient de gros morceaux de la saison avec des problèmes de santé. Jusqu’à présent, cela n’a pas fonctionné.

Au cours de 10 matchs, Westbrook a enregistré plus de combats avec des fans (pas un, mais deux) que d’efforts impressionnants.

Après le fait, il est resté provocant.

« Je ne me mets pas la pression pour faire quoi que ce soit », a-t-il déclaré. «Je suis très élite dans ce que je fais, et je le crois tous les soirs. Et c’est comme ça que je dois jouer. Il n’y a aucune pression supplémentaire d’aucune sorte pour moi. Comme je l’ai dit, je le fais chaque année. Ce n’est pas nouveau. Donc, quand je le comprendrai, je serai dans une meilleure position. Mais en ce moment, tant de choses se passent ; changements de programmation, tant de personnes différentes entrant et sortant. »

Cela dit, au moins Westbrook peut reconnaître que les Lakers ne font pas ce qu’ils doivent être en ce moment.

« La façon dont nous jouons, nous ne gagnons pas, ce qui est principalement la raison pour laquelle je sens que je dois faire quelque chose de mieux pour notre équipe lorsque nous ne gagnons pas », a-t-il poursuivi.

« C’est comme ça que je suis en tant que joueur, donc perdre n’aide définitivement rien. Quand nous gagnons, puis tirons, je me fiche de ce qui se passe. Mais quand on perd, moi personnellement, je m’approprie toujours mon jeu parce que si je ne joue pas de la meilleure façon possible, alors j’ai l’impression que c’est à moi de mieux jouer pour nous donner une meilleure chance de gagner des matchs de ballon . «

À un certain moment, le schtick de Westbrook commence à vieillir. Le fait que l’entraîneur-chef Frank Vogel l’appelle maintenant si crûment est révélateur. La patience commence à s’user.

Évidemment, il est encore tôt et les choses peuvent changer. Mais pour l’instant, l’acquisition de Westbrook ressemble à un véritable désastre.

