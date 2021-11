La réponse virale d’Isabel Díaz Ayuso à un tweet sur ‘l’ex’

09/11/2021 à 11:01 CET

C’est l’un des moments le plus connu du président actuel de la communauté de Madrid. Ayuso a marqué comme un avantage de vivre à Madrid que vous ne pouvez pas rencontrer votre ex dans la rue, quelque chose qui a surpris et fait rire dans la même mesure.

Des mois après ce commentaire, les réseaux continuent de s’en faire l’écho et il y a quelques jours, Ayuso elle-même s’est jointe à la suite de la blague lorsqu’une Madrilène s’est félicitée de n’avoir croisé aucun ex le jour de son anniversaire.

Si Madrid est magnifique… Félicitations ! – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 7 novembre 2021

Le meme dure depuis des mois et le président ne lésine pas sur le temps d’être sur Twitter pour célébrer les blagues. Ça oui, l’esprit ne va pas gagner les tweeters qui ont profité de la blague pour signer quelques tweets anthologiques.

Tante @IdiazAyuso Je viens de Barcelone et j’ai rencontré mon ex à Madrid. je ne suis pas satisfait du service – alesito (@aleqsmorales) 25 juin 2021