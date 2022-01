La représentante Alexandria Ocasio-Cortez attrape COVID après Miami NYE

représentant Alexandrie Ocasio-Cortez regrette probablement de s’être rendue en Floride la semaine dernière – parce qu’elle vient d’attraper un cas de coronavirus 7 jours plus tard … et qu’elle souffre apparemment.

La membre du Congrès de New York a annoncé dimanche qu’elle tomberait avec ‘rona, affirmant qu’elle avait reçu un résultat de test positif – mais sans vraiment dire quand exactement. La partie la plus troublante est le fait qu’elle dit qu’elle éprouve des symptômes… et qu’elle se remet maintenant à la maison.

Pas de masques, de bisous, de soirée AOC au Drag Queen Bar à Miami, en Floride. pic.twitter.com/uCb1o6xDCZ – Nguyen Ken (@NguyenK37230640) 4 janvier 2022 @NguyenK37230640

Sa déclaration du bureau note qu’AOC est doublement vaccinée et qu’elle a reçu son rappel à l’automne. Et pour faire bonne mesure, elle encourage tout le monde à se faire vacciner et à suivre toutes les directives du CDC.

Cette dernière partie suscite un peu de réaction en ce moment … en voyant comment la représentante était juste en bas dans le Sunshine State pour le Nouvel An avec son petit ami, où elle semblait être principalement sans masque … tout en fréquentant des foules assez nombreuses. , qui comprenait Billy Porter, entre autres lors d’un brunch de drag show.

AOC a été aperçu en train de faire la fête dans un bar sans masque dans le grand État libre de Floride. Hypocrite absolu pic.twitter.com/5lPEtPTnib – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 2 janvier 2022 @libsoftiktok

Certes, de nombreuses photos et vidéos d’elle à Miami (sans masque) sont à l’extérieur – ce qui, selon la sagesse traditionnelle à ce stade, est plutôt bien.

Pourtant … étant donné qu’AOC a été un fervent partisan des protocoles stricts de Rona, beaucoup ont trouvé riche qu’elle se soit enfuie dans un État, dont elle a critiqué le gouverneur dans sa gestion de COVID. Et environ 7 à 10 jours plus tard, elle attrape le virus… apparemment en conséquence directe.

Le représentant Ocasio-Cortez est loin d’être le premier membre du Congrès à contracter COVID – Sens. Warren et Booker ont également annoncé ils avaient été testés positifs il n’y a pas si longtemps.

Semble se répandre dans les couloirs à Washington comme une traînée de poudre. ??