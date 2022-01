La représentante Brenda Lawrence du Michigan devient 25e démocrate à ne pas briguer sa réélection

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante américaine Brenda Lawrence, D-Mich., a déclaré mardi qu’elle ne chercherait pas à être réélue en novembre.

« Cette année marque ma 30e année dans la fonction publique élue, et j’ai eu la chance de servir les Michiganders aux niveaux local et national », a-t-elle déclaré dans un tweet vidéo annonçant sa décision. « Après avoir réfléchi à mon parcours et avoir eu des conversations avec ma famille, j’annonce que je ne chercherai pas à être réélu au Congrès. »

Lawrence a été élu pour la première fois à la Chambre des États-Unis en 2014 et est le seul membre noir de la délégation du Congrès du Michigan, selon FOX 2 à Detroit.

Lawrence est le 25e démocrate à annoncer des plans de retraite avant la mi-mandat de 2022. Sa décision est intervenue après que la nouvelle carte de redécoupage de l’État ait placé sa ville natale dans le district de la représentante américaine Debbie Dingell et divisé certains quartiers à majorité noire du district de Lawrence, a rapporté Politico.

La représentante des États-Unis Brenda Lawrence, D-Mich., est vue sur Capitol Hill, à Washington, le 24 août 2020. (Associated Press)

Les démocrates ont actuellement une étroite majorité à la Chambre et les républicains sont historiquement favorisés pour la reprendre cette année.

« Je suis incroyablement reconnaissante envers les habitants du 14e district du Congrès du Michigan qui me font confiance et votent – ​​en moi, juste une petite fille noire de l’est de Detroit – vous avez fait de moi votre membre du Congrès », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

La représentante américaine Debbie Dingell, D-Michigan, gagnera des portions du district de la représentante américaine Brenda Lawrence selon la dernière carte du Congrès du Michigan. (.)

Elle a déclaré qu’en dépit de sa retraite, elle continuerait à travailler sur des questions telles que la protection du droit de vote et des droits des femmes et pour l’environnement.

Elle a dit qu’elle espérait que la « nouvelle génération » de dirigeants élus au Congrès continuerait de ressembler à leurs électeurs et a déclaré qu’elle n’avait pas « perdu » qu’elle était la seule membre noire du Congrès du Michigan, qui est d’environ 14% de Noirs. , selon les données du recensement américain.