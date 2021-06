La représentante Cori Bush, qui veut financer la police, a dépensé 30 000 $ de l’argent des contribuables en sécurité privée 10z viral

La représentante démocrate Cori Bush du Missouri, aurait dépensé plus de 30 000 $ de l’argent des contribuables pour la sécurité privée selon ses dossiers trimestriels d’avril. Une fois par trimestre, la Chambre des représentants des États-Unis publie un état des décaissements qui détaille « tous les reçus et dépenses pour les membres, les comités, les dirigeants, les dirigeants et les bureaux de la Chambre des représentants des États-Unis ».

Les dossiers de Bush rapportent qu’elle a dépensé jusqu’à 7 743,75 $ en sécurité pour une journée de sécurité privée. Le Daily Caller a détaillé toute une liste de ses dépenses de sécurité :

Une liste complète des dépenses de Bush peut être consultée ici.

L’ironie des dépenses de Bush est qu’elle a constamment appelé à un définancement de la police. Le représentant Bush a même attaqué l’ancien président Barack Obama parce qu’il n’a jamais poussé à financer la police.

Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, parlons de perdre des gens. Nous avons perdu Michael Brown Jr. Nous avons perdu Breonna Taylor. Nous perdons nos proches à cause des violences policières. Ce n’est pas un slogan. C’est un mandat pour garder notre peuple en vie. Financer la police. https://t.co/Wsxp1Y1bBi – Cori Bush (@CoriBush) 2 décembre 2020

Bush tweete constamment son soutien au financement de la police.

J’ai l’impression que mon cœur se brise en mille morceaux, encore une fois. Pour ceux qui sont mécontents de nos appels au « remboursement » : L’épargne de ces fonds est-elle plus précieuse que la vie humaine ? Allez-vous verser des larmes pour lui tout en plaidant pour des forces de police militarisées ? Il s’agit d’humanité. https://t.co/5x6igkwBVS – Cori Bush (@CoriBush) 24 août 2020

« Vous agissez comme un enfant. » Elle a répondu : « Je suis une enfant. Le département de police de Rochester a assassiné Daniel Prude il y a moins d’un an. Vendredi, ils ont aspergé de poivre un bébé de 9 ans. Reconnaître l’humanité noire. Financez la police et investissez dans nos collectivités. https://t.co/JeoR8ltnvY – Cori Bush (@CoriBush) 2 février 2021

Le service de police du métro de St. Louis dispose d’un budget de 208 millions de dollars et accepte maintenant des offres pour des «autobus de désobéissance civile» pour réprimer les manifestations. Défund. Le. Police. – Cori Bush (@CoriBush) 11 octobre 2020

Si Bush pense vraiment que la police est inutile dans notre société et que l’on peut se sentir en sécurité sans elle, pourquoi dépense-t-elle ce que la plupart des gens s’efforcent de gagner en un an, en 4 mois de sécurité personnelle ? Est-ce que le représentant Bush escroque le sentiment croissant qui est en faveur du financement de la police, pro BLM et pro ACAB ? Ou croit-elle vraiment en ce pour quoi elle prétend se battre ?

Restez à l’écoute de Media Right News pour plus de mises à jour.





Derniers articles de Paul Aubert (voir tous)

Lien source