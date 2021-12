La représentante de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, explose contre le résultat du Ballon d’Or

30/11/2021 à 18:11 CET

Pini Zahavi, représentant de Lewandowski, a personnifié dans des déclarations à TZ la frustration de la star polonaise d’avoir manqué son premier Ballon d’Or. Dans l’édition qui aurait sans doute remporté le prix, celle de 2020, la pandémie de Covid-19 a suspendu le gala et laissé le prix orphelin.

En Allemagne, où Lewandowski règne sur les buts, les réactions contre l’élection de Leo ne se sont pas fait attendre. Lothar Matthaüs a fait preuve d’incrédulité envers Sky Sports, malgré le fait que le « 10 » de l’Albiceleste ait élevé la Copa América et ait eu de bons chiffres à la fois en Ligue des champions et en Liga : « Je ne comprends rien à cette décision », a souligné la légende germanique, quelque peu outrée par le verdict final.

De son côté, l’attaquant polonais n’a eu que de bons mots pour les grands vainqueurs de la soirée : Leo Messi et Alexia Putellas. L’attaquant du Bayern a félicité tous les deux via les réseaux sociaux, affichant son élégance. Pourtant, c’est Pini Zahavi, son agent, qui a tiré d’un coup de fléchette sur France Football pour le choix de l’Argentin : « Un grand bravo à Messi : c’est un joueur impressionnant et une éternelle légende du football, mais le Ballon d’Or 2021 ne lui appartient pas. Pas cette fois. Le Ballon d’Or appartient à Robert Lewandowski. Robert n’a pas été cambriolé, mais c’est l’homme qui le méritait. »

La chance n’était pas non plus du côté polonais pour le Ballon d’Or 2020, suspendu à cause du coronavirus. Sans aucun doute, le Polonais aurait conservé le prix, puisqu’il a élevé le sextet avec le Bayern Munich. Cependant, il a dû se contenter hier du prix du meilleur buteur de l’année. « Ce n’est pas étonnant que des centaines de millions de fans aient du mal à croire au résultat final. Lundi soir aurait dû se terminer avec Robert célébrant son premier Ballon d’Or », a conclu Zahavi, blessé par la deuxième place de ses représentés.