La représentante démocrate Cori Bush défend l’embauche de gardes privés tout en cherchant à financer la police .

La star de Rising Squad, la représentante démocrate Cori Bush, défend de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour un service de sécurité privé tout en continuant à demander le remboursement des services de police à travers le pays.

“Je vais m’assurer d’avoir la sécurité parce que je sais que j’ai eu des attentats contre ma vie”, a-t-elle déclaré jeudi à CBS News. “Et j’ai trop de travail à faire, il y a trop de gens qui ont besoin d’aide en ce moment pour que je le permette.”

Bush, membre du Congrès du Missouri pour le premier mandat, a pris la scène nationale ces derniers jours pour avoir dormi la nuit sur les marches du Capitole des États-Unis pour souligner ce qu’elle considérait comme l’échec modéré des démocrates de Washington à étendre le moratoire sur les expulsions lié au COVID. Elle a essentiellement gagné lorsque l’administration Biden a prolongé lundi le moratoire jusqu’en octobre.

L’équipe est l’aile la plus libérale des démocrates de la Chambre et comprend ses collègues représentants démocrates Alexandria Ocasio-Cortez, de New York, et Ilhan Omar, du Minnesota.

“Donc, si je finis par dépenser 200 000 $, si je dépense dix dollars de plus, vous savez quoi, je serai là pour faire le travail, alors aspirez-le”, Bush, un partisan du “définancement” du mouvement policier. , a également déclaré dans l’interview. « Et le financement de la police doit avoir lieu. Nous devons financer la police et investir cet argent dans des filets de sécurité sociale. »

Seuls les dirigeants du Congrès reçoivent un détail de sécurité. Cette situation a été mise en lumière l’année dernière lorsque certains démocrates ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité et leur ont parfois demandé s’ils pouvaient utiliser l’argent de la campagne pour les dépenses de sécurité.

Le comité électoral fédéral en mars a autorisé les membres à utiliser cet argent pour le personnel de sécurité.