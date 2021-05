La représentante Madison Cawthorn dit que les Britanniques ne se seraient pas rendus si George Washington portait un masque 10z viral

« Masculinité toxique : »

La masculinité toxique fait référence à l’idée que l’idée de «virilité» de certaines personnes perpétue la domination, l’homophobie et l’agression. Cette idée selon laquelle les hommes doivent être durs et éviter de montrer toutes leurs émotions peut nuire à leur santé mentale et peut avoir de graves conséquences pour la société, c’est ainsi qu’elle est connue sous le nom de « masculinité toxique ».

TrèsBienEsprit

La masculinité toxique devient de plus en plus une menace pour l’unité de toute cette nation.

Le pays était déjà polarisé de manière empoisonnée avant que Donald Trump et les médias sociaux n’y soient pour beaucoup. Mais Donald Trump a pris le présent de « polarisation » et l’a porté à un niveau dont personne ne savait qu’il existait. Et il l’a fait principalement en prenant sa masculinité toxique narcissique et en l’injectant dans ses adeptes de MAGA. Presque du jour au lendemain, la moitié du pays a cru qu’un géant présidentiel « Va te faire foutre ! pour la presse ou quoi que ce soit d’autre qu’il n’aimait pas était soudain un signe d’« être l’un des gens » et de ne pas être un « homme politique ». Trump a joué “Macho Man” comme musique de débrayage.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Et regardez où cela nous a menés.

Il y a eu toutes sortes de catastrophes avant COVID, mais la masculinité toxique des masques et maintenant les vaccins semblent être là pour rester – aucune fin en vue. Malgré le fait que les vaccinations étaient plus disponibles et que les jeunes étaient qualifiés, notre taux de vaccination est en baisse. Les MAGA n’ont jamais accepté les masques, mieux vaut être « dur ». Comme Trump.

La masculinité toxique de MAGA ne cesse de se renforcer car, comme une drogue, une secte doit recevoir des doses de plus en plus extrêmes pour « la faire fonctionner » et se démarquer. Voici Madison Cawthorne, en charge de la toxine. Et puis lisez ci-dessous pour la vérité réelle. La vérité historique est que les hommes MAGA d’aujourd’hui ne pourraient pas être moins comme George Washington.

Madison Cawthorn dit que les Britanniques ne se seraient pas rendus à Yorktown si George Washington portait un masque. pic.twitter.com/CIVAdtpwaQ – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 21 mai 2021

George Washington était l’homme le plus respecté d’Amérique à l’époque. Voici une description du type de qualités dont un homme avait besoin pour être un « homme d’homme » à l’époque de George Washington, par l’historien Maurizio Valsania :

Les hommes eux-mêmes embrassaient des idéaux élevés. Un homme humble, effacé, indulgent, coopératif, magnanime, bienveillant et «féminin» aurait été immédiatement déchiffré comme à la fois réussi et fort, à l’époque. Surtout un leader public. Surtout un président.

Washington aurait certainement porté son masque. Il l’aurait fait par respect pour sa communauté, par respect pour ceux qui ont souffert et sont morts, et par respect pour tous les rôles virils qu’il a joués.

Pour rendre la partie «toxique» encore plus claire et, quelque peu ironique, la variole était transmise par la toux et le mucus, tout comme le COVID. Washington ne savait pas comment cela s’était propagé ou il aurait porté un sacré masque ! Au lieu de cela, il a choisi une méthode dangereuse mais quelque peu efficace disponible à l’époque dans le but de protéger ses troupes. Chez History.com

Un médecin spécialiste de l’inoculation ferait une incision dans la chair de la personne inoculée et implanterait un fil mêlé de matière pustuleuse vivante dans la plaie », explique Fenn. « L’espoir et l’intention étaient que la personne contracte la variole. Lorsque la variole était transmise de cette manière, c’était généralement un cas plus bénin que lorsqu’elle était contractée de manière naturelle.

La variolisation avait encore un taux de létalité de 5 à 10 pour cent. Et même si tout se passait bien, les patients vaccinés avaient encore besoin d’un mois pour récupérer. La procédure était non seulement risquée pour le patient individuel, mais pour la population environnante. Un inoculé avec un cas bénin peut se sentir assez bien pour se promener en ville, infectant d’innombrables autres personnes avec des infections potentiellement plus graves.

Ainsi, l’un des plus grands héros de notre pays n’avait pas de « masculinité toxique ». Il croyait à la protection des personnes et à l’exemple. Il s’inquiétait d’une maladie telle qu’il utilisait la seule «vaccination» dont ils disposaient à l’époque. Il a également mis les soldats en quarantaine. S’il avait su que les masques fonctionneraient, il aurait ordonné que chaque soldat porte un masque.

En d’autres termes, quelqu’un doit dire à Madison Cawthorne que George Washington ressemble infiniment plus à Joe Biden qu’à Donald Trump ou Madison Cawthorne. Il y a une raison pour laquelle, à ce jour, dire que quelqu’un est un «gentleman» est un compliment et un signe de force.

Si seulement nous avions un vaccin contre la masculinité toxique.

****

Paix

Jason

[email protected] et sur Twitter @Jason Miciak