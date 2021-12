La représentante Madison Cawthorn divorce de sa femme Cristina après 8 mois de mariage

Membre du Congrès super conservateur Madison Cawthorn se découple consciemment après seulement 8 mois de mariage, et le divorce a des connotations politiques.

Cawthorn et Cristina Bayardelle Cawthorn a déclaré dans une déclaration commune, ils ont pris la « décision extrêmement difficile » … citant les différences inconciliables passe-partout.

Une déclaration personnelle du membre du Congrès Madison Cawthorn : pic.twitter.com/A5R7NOmUwc – Luke Ball (@LukeTBall) 22 décembre 2021 @LukeTBall

Cawthorn a écrit : « Quand Cristina et moi étions fiancés, je n’étais pas membre du Congrès. Je me sentais appelé à servir et nous avons tous les deux convenu que je devais me présenter. Notre victoire était sans précédent, mais du jour au lendemain, nos vies ont changé.

Il a poursuivi… « Ce changement a été à la fois mouvementé et difficile, ce n’est ni le rythme ni le mode de vie que nous avions prévu. »

Le mariage a eu un début et une fin rapides … il a dit qu’il savait qu’il voulait l’épouser quelques mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble.

Le 3 avril 2014, ma vie a changé. Un accident de voiture m’a mis dans un fauteuil roulant. Le 3 avril 2021, ma vie a encore changé. Épouser Cristina Bayardelle, maintenant Cristina Cawthorn, est le plus grand honneur, privilège et aventure de ma vie. Confiance en Dieu. Il déplace des montagnes ! pic.twitter.com/OIHsXbYeJE – Madison Cawthorn (@CawthornforNC) 4 avril 2021 @CawthornforNC

On dirait qu’il y a eu des problèmes presque dès le départ… en disant : « Dès le début, nous nous sommes engagés à faire fonctionner les choses, à nous battre pour notre mariage et à demander conseil pour équilibrer l’énormité d’une telle transition dans la vie. » Le mot « combat » semble pertinent ici.

Au cours de leurs fiançailles, Cawthorn a été accusé d’avoir harcelé sexuellement un certain nombre de femmes au cours de ses années d’université – il a nié les allégations.

Cawthorn, le plus jeune membre du Congrès à 26 ans, et Bayardelle, assistante anesthésiste de 27 ans et passionnée de CrossFit, ont annoncé leur engagement pendant la pandémie – octobre 2020 pour être précis.