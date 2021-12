La représentante Maria Salazar dit que les démocrates ont échoué à la communauté hispanique : « Nous sommes des Américains, nous ne sommes pas des socialistes »

L’animateur de Fox News, Trey Gowdy, a invité la représentante Maria Salazar, R-Fla., sur « Sunday Night in America » ​​pour discuter de l’évolution des appels politiques de la communauté hispanique.

Des sondages récents ont montré que les Hispaniques sont désormais répartis à parts égales entre le parti républicain et le parti démocrate. Selon le Wall Street Journal, le soutien aux républicains et aux démocrates est à égalité à 37%, avec 22% répondant qu’ils étaient indécis.

MIAMI HERALD OP-ED SUGGÈRE UNE ÉPIDÉMIE D’OMICRON EN FLORIDE PARCE QUE GOV. DESANTIS A agi « EGOTEMENT »

Alors que certains prétendent qu’il s’agit d’un reproche à l’égard de l’administration du président Biden, Salazar a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un signe que les Hispaniques reconnaissent les valeurs similaires partagées par le parti républicain.

ÉTATS-UNIS – 20 MAI: La représentante Maria Elvira Salazar, R-Fla., prend la parole lors d’une conférence de presse pour souligner le jour de l’indépendance de Cuba à l’extérieur du Capitole le jeudi 20 mai 2021. La représentante Mario Diaz-Balart, R-Fla., à gauche, et le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., apparaissent également. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .) ((Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .))

« Nous partageons les mêmes valeurs qui sont ancrées dans le parti républicain. craignant Dieu, respectueux des lois, payant des impôts. Non seulement cela, que nous sommes américains, nous ne sommes pas socialistes. Nous voulons entrer dans le pays et nous veulent contribuer », a déclaré Salazar.

Elle a encore renforcé la fierté de sa communauté, en disant « Pourquoi pensez-vous que nous venons ici ? Parce que nous voulons contribuer. Ce n’est pas parce que nous voulons aller à Disney World ou faire du shopping sur Saks Fifth Avenue. Nous voulons venir ici et contribuer. Nous sachez que l’exception américaine nous attend, la terre promise. Et les politiques économiques qui ont été mises en place sous la dernière administration ont aidé tout le monde.

En ce qui concerne les démocrates, Salazar a noté que les électeurs hispaniques commencent probablement à se rendre compte de l’échec du parti démocrate à soutenir et à aider leur communauté dans ses efforts pour réaliser le rêve américain.

« Nous avons réalisé après 30 ans, après Ronald Reagan qui était le dernier président qui a donné à cette communauté n’importe quel type de légalité. Nous avons réalisé après trente ans que le parti démocrate a joué au football politique. Alors j’ai dit à ma communauté que vous devez soyez avec celui qui sert vos valeurs et celui qui résout vos problèmes », a déclaré Salazar. « Nous venons ici pour deux choses. Nous venons parce que nous savons que c’est la terre promise, nous voulons partager ces fruits. Et nous voulons avoir une meilleure économie. Nous voulons pouvoir passer des haillons à la richesse, c’est ce que cela L’exception américaine promet. »

CIUDAD ACUNA, MEXIQUE – 20 SEPTEMBRE: Des agents de la patrouille frontalière américaine surveillent des immigrants haïtiens sur la rive du Rio Grande à Del Rio, Texas, le 20 septembre 2021, vus de Ciudad Acuna, Mexique. Alors que les autorités américaines de l’immigration commençaient à expulser des immigrants vers Haïti depuis Del Rio, des milliers d’autres attendaient dans un camp sous un pont international à Del Rio tandis que d’autres traversaient la rivière pour rentrer au Mexique pour éviter la déportation. (Photo de John Moore/.) ((Photo de John Moore/.))

Salazar a utilisé son histoire comme exemple, remarquant comment ses parents ont été exilés de Cuba il y a 60 ans et ont finalement élevé une fille pour devenir représentante de l’État.

Cependant, Gowdy et Salazar ont également reconnu que les républicains n’avaient pas non plus réussi à faire passer un message à la communauté hispanique. Elle a appelé les membres de son parti à tendre la main à ces électeurs privés de leurs droits.

« Ce que nous devons faire, c’est envoyer le message que nous voulons prendre soin de ces Hispaniques. Nous allons sceller la frontière parce que ma communauté, nous ne voulons pas de ce qui se passe, le désarroi à la frontière. Nous veulent pouvoir entrer légalement, contribuer et vivre le rêve américain », a déclaré Salazar.

REPRÉSENTANT. JORDAN BLASTS BIDEN ADMIN POUR FAIRE « TOUT FAUX »

(https://www.foxnews.com/media/hispanics-republican-party-salazar)

En conclusion, Salazar a critiqué le parti démocrate, faisant remarquer qu’il prône une idéologie marxiste que les hispaniques ne soutiennent pas.

« Nous savons que, malheureusement, le parti démocrate a été infiltré par les socialistes démocrates qui sont finalement des marxistes. Nous reconnaissons donc – des Mexicains aux Cubains, aux Honduriens, aux Nicaraguayens, aux Colombiens – nous avons reconnu ce Le marxisme et le socialisme signifient et nous ne le voulons pas », a conclu Salazar.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS