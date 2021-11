La représentante Marjorie Taylor Greene encourt plus de 48 000 $ d’amendes pour avoir enfreint le mandat de masque de la Maison

La représentante du GOP, Marjorie Taylor Greene, a été réprimandée par le sergent d’armes de la Chambre au moins 20 fois cette année pour ne pas avoir porté de masque dans la chambre. En conséquence, la députée du premier mandat a accumulé jusqu’à 48 000 $ d’amendes associées.

Plus tôt cette semaine, le comité d’éthique de la Chambre a révélé que Greene avait été condamné à une amende au moins sept fois cette année, le plus récemment fin septembre. Cependant, une lettre du sergent d’armes à la fin du mois dernier indiquait que Greene avait été documenté sans masque au moins 20 fois depuis mai.

Greene a été condamnée à une amende de 500 $ pour sa première infraction en mai, les infractions ultérieures ayant un prix de 2 500 $ chacune.

William Walker, le sergent d’armes de la Chambre, a écrit dans sa lettre : « Vous avez été observé sans masque les 29 juillet, 2 août, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 1er octobre, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 26 et 27, et ont été invités par un membre de mon personnel à porter un masque dans le hall de la Chambre des représentants à chaque fois, sauf s’il est reconnu pour parler par la chaise.

En réponse à la lettre, Greene a déclaré lundi : « Je continuerai de prendre position à la Chambre contre les mandats autoritaires des démocrates, car je ne veux pas que le peuple américain reste seul. »

Le mandat de la Chambre a été établi en juillet 2020, établissant plus tard des amendes importantes pour faire respecter les règles.

Les législateurs peuvent déposer des recours auprès du comité d’éthique après avoir été informés de leurs amendes. Greene a fait appel de sa première amende, que le panel également divisé a confirmé, et elle n’a pas fait appel depuis.

Greene, avec ses collègues républicains Thomas Massie, du Kentucky, et Ralph Norman, de Caroline du Sud, a déposé une plainte en juillet contestant la constitutionnalité des amendes.

Séparément, les représentants du GOP Louie Gohmert, du Texas, Andrew Clyde, de Géorgie, et plusieurs autres républicains du Congrès ont déposé une plainte liée aux amendes qu’ils ont accumulées pour avoir esquivé à plusieurs reprises l’après-janvier. 6 contrôles de sécurité maintenant requis pour entrer dans la chambre de la Chambre.

Des détecteurs de métaux ont été installés à l’extérieur des entrées de la chambre peu de temps après l’émeute du 6 janvier pour faire respecter les règles interdisant aux législateurs d’apporter des armes sur le sol.