La représentante Marjorie Taylor Greene qualifie la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de “ malade mentale ” ⋆ .

La représentante Marjorie Taylor Greene lors d’une interview sur The Water Cooler avec l’animateur David Brody a décrit la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, comme «malade mentale».

David Brody a noté que Pelosi a fait jeudi des commentaires indiquant que les législateurs non vaccinés pourraient potentiellement être séparés dans la chambre de la Chambre.

«Cette femme est malade mentale», a déclaré le représentant Greene. «Vous savez, nous pouvons revenir à une époque de l’histoire où les gens devaient porter une étoile d’or et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde zone, à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz en Allemagne nazie. , et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi », a déclaré le républicain de Géorgie.

Just the News a contacté le bureau de Pelosi pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse. Just the News a également contacté la Ligue anti-diffamation et le Centre Simon Wiesenthal pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Pelosi a déclaré jeudi qu’il était de la responsabilité de veiller à ce que la Chambre «ne soit pas une boîte de Pétri», mais a déclaré que cela devait être équilibré avec la nécessité pour les gens de pouvoir s’acquitter de leurs obligations constitutionnelles.

«Je veux dire que nous pourrions arriver à un endroit où nous disons, si vous ne voulez pas porter de masque… Si vous n’êtes pas vacciné, ne venez même pas au sol. Nous avons des installations en haut dans la galerie où les gens peuvent venir voter. Nous ne voulons empêcher personne d’exercer ses obligations constitutionnelles », a déclaré Pelosi.

La représentante Greene a reçu une lettre du sergent d’armes William Walker avertissant qu’elle a été vue sur le sol de la chambre mardi sans masque et qu’elle encourra des amendes pour tout manquement futur à porter un masque facial.

«Conformément à la résolution 38 de la Chambre, on vous a vu ne pas porter de masque sur le parquet de la Chambre le 18 mai 2021. Un membre de mon personnel vous a ensuite demandé de porter un masque dans la salle de la Chambre des représentants, à moins d’être reconnu pour parler par le président », indique la lettre. “Cette lettre a pour but de vous informer qu’une nouvelle violation de la résolution 38 de la Chambre entraînera une amende de 500 $ pour votre prochaine violation et une amende de 2 500 $ pour toute violation ultérieure.”

“Vous ne pouvez pas discriminer les gens simplement parce qu’ils ne porteront pas de masque”, a déclaré Greene dans une vidéo mercredi. «Et aujourd’hui, j’ai refusé de porter un masque sur le sol de la Chambre, et j’ai reçu un avertissement du Président Pelosi qui m’entraîne des amendes si je continue à refuser de porter un masque. Eh bien, voici ce que je pense de votre avertissement au Président Pelosi », a déclaré Greene, avant de déposer le document dans une déchiqueteuse de papier.