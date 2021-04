La représentante Marjorie Taylor Greene vise l’expulsion de la représentante Maxine Waters du Congrès ⋆ .

La représentante du GOP, Marjorie Taylor Greene, vise la représentante démocrate Maxine Waters pour être expulsée du Congrès à la suite des commentaires que Waters a fait au cours du week-end au Minnesota.

Greene, un républicain de Géorgie de première année, a déposé une résolution pour expulser Waters de la législature nationale.

«Je veux demander à Maxine Waters: qu’est-ce qui est plus conflictuel que ce que nous avons vu l’année dernière, où BLM, des voyous Antifa, des terroristes domestiques, se sont révoltés dans des villes américaines, ont incendié des villes américaines, pillé des entreprises américaines, attaqué des Américains innocents et assassiné des innocents comme David Dorn? Je veux savoir ce qui est plus conflictuel que ça? » Greene a déclaré lors d’une interview sur Just the Truth avec l’animatrice Jenna Ellis.

Waters a été critiquée pour ses commentaires au cours du week-end au Minnesota.

“Nous recherchons un verdict de culpabilité”, a déclaré Waters à propos du procès de Derek Chauvin en relation avec la mort de George Floyd l’année dernière, mais s’il n’y a pas de verdict de culpabilité, “nous ne pouvons pas partir”, a-t-elle déclaré. Quand quelqu’un a demandé à Waters ce que les manifestants devraient faire si cela ne se produisait pas, la membre du Congrès a répondu: «Je ne vous ai pas entendu», mais lorsqu’on lui a demandé ce que les manifestants devraient faire, Waters a dit: «Eh bien, nous devons rester dans la rue. Et nous devons devenir plus actifs. Nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

Greene a décrié les remarques de son collègue et a lié les paroles de Waters à un incident de tir au volant au cours duquel deux membres de la Garde nationale du Minnesota ont été légèrement blessés.

