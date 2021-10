La représentante Nancy Mace exige une réponse de Fauci pour « des expériences cruelles financées par les contribuables sur des chiots »

La représentante Nancy Mace (RS.C.) a envoyé une lettre au Dr Anthony Fauci et aux National Institutes of Health exigeant des réponses aux rapports selon lesquels l’argent des contribuables de son département a été utilisé pour soumettre les chiens à des tests abusifs.

« Hier, j’ai envoyé une lettre au Dr Fauci concernant des expériences cruelles et financées par les contribuables sur des chiots; écorcer avant de les droguer et de les tuer », a tweeté samedi le républicain de Caroline du Sud avec une copie de la lettre. « Merci à mes 23 collègues démocrates et républicains qui ont signé. C’est dégoûtant. Qu’en dites-vous @NIH. »

ÉTATS-UNIS – 20 MAI: La représentante Nancy Mace, RS.C., est vue sur les marches du Capitole lors des derniers votes de la semaine le jeudi 20 mai 2021. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call , Inc via .)

Un rapport du White Coat Waste Project basé sur une demande de la Freedom of Information Act avec les National Institutes of Allergy & Infectious Disease a révélé que plus de 400 000 $ de l’argent des contribuables ont été dépensés pour des expériences canines au cours desquelles des beagles ont été infectés par des parasites via des mouches piqueuses. .

Le projet a rapporté que le budget de la bureaucratie du Dr Anthony Fauci en 2021 est estimé à 6 milliards de dollars, et que les documents obtenus par le biais de la FOIA montrent des preuves d’une étude dans laquelle des beagles par ailleurs en bonne santé ont été traités avec un médicament expérimental avant d’être initiés à des mouches piqueuses qui portaient un parasite connu pour être contagieux pour l’homme.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, répond aux questions du sénateur Rand Paul lors de l’audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill à Washington, DC, le 20 juillet 2021. ( Photo de J. Scott Applewhite / POOL / .) (Photo de J. SCOTT APPLEWHITE/POOL/. via .) ((Photo de J. SCOTT APPLEWHITE/POOL/. via .))

« Un nouveau rapport montre que sous la direction de Fauci, le [NIAID] financé des expériences douloureuses et mortelles sur des chiens », a rapporté Ben Domenech de Fox News en août, ajoutant que les dossiers obtenus par White Coat Waste montrent que les chiens « ont enduré des mois de douleur, et une fois que les chercheurs en ont fini avec eux, ils ont été tués ».

Le NIH n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la lettre de Mace de Fox News.

Le traitement controversé du meilleur ami de l’homme a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, notamment de la part de la star du podcast Joe Rogan.

Le sénateur du Texas Ted Cruz a également pris la parole.

La lettre de Mace intervient quelques jours après que Fauci se soit retrouvé dans l’eau chaude pour des affirmations répétées selon lesquelles l’argent des contribuables n’avait pas été dépensé pour la recherche sur le gain de fonction dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, ce qui a apparemment été contredit par un responsable du NIH.

Dans une lettre au représentant James Comer, membre de premier plan du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme, un responsable du NIH admet qu’une « expérience limitée » a été menée afin de tester si « les protéines de pointe des coronavirus de chauve-souris naturels circulant en Chine étaient capables de se lier au récepteur ACE2 humain dans un modèle murin. »

La lettre indique que les souris de laboratoire infectées par le virus de la chauve-souris modifié « sont devenues plus malades » que les souris qui ont reçu le virus de la chauve-souris non modifié.

