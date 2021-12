La représentante Patricia Morgan dit que le CRT est la raison pour laquelle elle a perdu son seul ami noir

*Rhode Island Rep. Patricia Morgan, une républicaine, a défendu son tweet controversé sur la perte de son seul ami noir à cause de la théorie critique de la race.

Dans son tweet de mardi, Morgan a écrit : « J’avais un ami noir. Je l’aimais bien et je pense qu’elle m’aimait bien aussi. Mais maintenant, elle est hostile et désagréable. Je suis sûr que je ne lui ai rien fait, à part être blanc. Est-ce vraiment ce que souhaitent les enseignants et nos dirigeants politiques pour notre société ? Nous diviser à cause de notre couleur de peau ? #CRT »

Plus tôt cette année, Morgan a coparrainé un projet de loi anti-CRT dans le Rhode Island qui aurait interdit « l’enseignement de concepts qui divisent » dans les écoles publiques. Elle a déclaré à NBC 10 News à l’époque « Vous pouvez enseigner notre histoire. Vous parlez de l’esclavage et des choses qui en ont fait une institution horrible qui n’aurait jamais dû arriver, mais vous ne pouvez pas dire que les gens d’aujourd’hui, parce qu’ils sont blancs, doivent être considérés comme de mauvaises personnes simplement en fonction de leur couleur.

Le projet de loi, RI H6070, n’a pas été adopté en juin.

Morgan attrape une sérieuse pression sur les réseaux sociaux à cause de son tweet sur la perte de son seul ami noir. Elle a défendu ses commentaires dans une interview cette semaine où elle a demandé si l’algorithme de Twitter avait augmenté son tweet pour illiciter la vague de réponses de colère qu’elle recevait. Elle a également noté que son soutien au projet de loi lui a coûté l’amitié avec son ami noir.

« J’ai remarqué qu’au cours de la dernière année, elle a commencé à s’impliquer davantage dans la politique identitaire, les types de conversations, mais je ne l’ai vraiment pas beaucoup vue », a déclaré Morgan. « J’ai pris soin de ma mère. Le verrouillage a rendu très difficile la sortie de la maison, mais je l’ai vue à une fête de Noël et il y avait une froideur certaine. »

Morgan a déclaré à NBC 10 News qu’elle prévoyait de revoir le projet de loi.

« Je pense que la loi que j’ai mise en place l’année dernière pour interdire le tube cathodique n’était pas une très bonne législation, alors j’ai travaillé dessus et je travaille sur la mise en place d’une nouvelle pièce qui va vraiment après les choses que je pense nous devrions tous être contre », a déclaré Morgan. « C’est utiliser des stéréotypes raciaux en classe, c’est juger les gens sur leur peau. »

Directeur exécutif de Black Lives Matter RI PAC Harrison Tuttle a appelé le Président Joseph Shekarchi retirer Morgan des comités de la Chambre.

« Aujourd’hui était un autre exemple d’une autre façon dont notre État est en proie à des élus racistes », a déclaré Tuttle. « Elle a fait plusieurs déclarations dans le passé qui ont également réfléchi sur son caractère et aujourd’hui n’est qu’une ligne d’entre elles qui la reflètent en tant que personne et elle en tant que législateur, malheureusement. »

L’organisation a lancé une pétition appelant à sa démission.