La représentation de David contre Goliath par Epic est absurde, dit Apple

Le différend Epic Games contre Apple n’est pas la bataille David contre Goliath que le développeur du jeu veut que les gens croient, a déclaré la société de Cupertino: Il s’agit plutôt d’une bataille de deux Goliath.

Apple a demandé à un tribunal australien de se prononcer contre un procès dans le pays, arguant qu’Epic avait accepté des conditions qui stipulaient clairement que toute contestation judiciaire devait être intentée en Californie …

En août de l’année dernière, Epic Games a installé son propre système d’achat intégré qui contournait l’App Store, ce qui signifie qu’Apple n’a pas reçu sa réduction de 30%. Sans surprise, Apple a supprimé l’application de son magasin et a par la suite résilié le compte de développeur du créateur du jeu.

Epic a poursuivi Apple en justice, exigeant que Fortnite soit restauré sur l’App Store, et Apple a été récusé pour rupture de contrat. L’affaire devrait être entendue en mai, lorsque le PDG d’Apple, Tim Cook, témoignera, aux côtés d’autres dirigeants de la société.

Pendant ce temps, Epic a tenté sa chance dans d’autres pays. Le développeur a tenté et échoué de poursuivre en justice au Royaume-Uni, avant de déposer des plaintes antitrust en Australie et dans l’Union européenne.

Le Guardian rapporte qu’Apple a décrit la description du différend par Epic comme un non-sens, et dit que les actions du développeur sont entièrement intéressées.

Apple a fait valoir que le cas d’Epic Games contre le système d’achat intégré du géant de la technologie n’essaie pas de manière altruiste d’obtenir une meilleure offre pour les clients australiens et les développeurs d’applications dans l’App Store, mais l’acte «égoïste» d’un Goliath essayant de changer fondamentalement le modèle économique d’Apple […]

L’avocat d’Apple, Stephen Free SC, a déclaré au tribunal fédéral de Sydney que le combat opposait «deux Goliath» – indiquant que la valeur d’Epic dépassait 17 milliards de dollars, avec 350 millions de titulaires de comptes et de bureaux dans 40 pays.

«Vous avez une entité commerciale sophistiquée qui a recherché et obtenu l’accès à la propriété intellectuelle d’Apple et à tous les avantages de l’accès aux logiciels et au matériel d’Apple, a exploité cette opportunité à bon escient pendant de nombreuses années, et l’essence du litige… est qu’Epic veut pour redéfinir les conditions d’accès de manière tout à fait fondamentale et intéressée », a déclaré Free.