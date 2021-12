La représentation des femmes dans la main-d’œuvre s’améliore considérablement pendant la pandémie: rapport

Il y a eu une augmentation massive de 430% du nombre d’utilisatrices en 2021, qui devrait augmenter en 2022, selon un rapport de la plate-forme d’emploi et de réseautage professionnel apna.co.



La représentation des femmes s’est considérablement améliorée dans la main-d’œuvre à travers les rôles et les hiérarchies malgré les défis rencontrés pendant la pandémie de COVID-19, selon un rapport.

Il y a eu une augmentation massive de 430% du nombre d’utilisatrices en 2021, qui devrait augmenter en 2022, selon un rapport de la plate-forme d’emploi et de réseautage professionnel apna.co.

Le rapport est basé sur les tendances observées sur la plate-forme apna.co, qui compte environ cinq millions d’utilisateurs féminins.

La pandémie et son régime de travail à domicile qui a suivi ont créé des possibilités pour les femmes de rejoindre le marché du travail, a en outre montré le rapport.

Il a révélé que 56% de ces conversations étaient menées par des femmes de villes de niveau I, le reste étant des utilisateurs du marché de niveau II, la plupart montrant une tendance à créer des réseaux professionnels et investissant leur temps dans ce sens.

Les rôles les plus populaires chez apna.co comprenaient les téléappelants et le BPO, le back office, la réceptionniste, le front office, l’enseignant, la comptabilité, les finances, l’administration, l’assistant de bureau et les opérateurs de saisie de données, a-t-il déclaré.

Il a également révélé qu’il y avait une augmentation du nombre de femmes postulant pour divers rôles non traditionnels, notamment des partenaires de livraison, des agents de sécurité, des techniciens de laboratoire, des entraîneurs de fitness et des chauffeurs, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir, nos données 2021 sur la main-d’œuvre féminine sont encourageantes et indiquent un graphique à la hausse de leur participation », a ajouté Manas Singh, directrice commerciale d’apna.co.

