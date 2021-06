La répression cinglante d’Elizabeth Taylor par la princesse Margaret a déclenché une rivalité amère – « Vulgar ! » | Royale | Nouvelles

Pourtant, la reine d’Hollywood n’a jamais vraiment réussi à s’entendre et à développer une amitié avec la princesse Windsor. Les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises, ce qui a conduit à des affrontements fougueux entre les femmes. À une occasion en 1969, Margaret a rejoint Taylor et son mari Richard Burton lors d’un dîner à Londres pour célébrer la première royale de Staircase.

La sœur cadette de la reine a ensuite jeté toute l’étiquette royale par la fenêtre, alors qu’elle aurait commencé à flirter outrageusement avec Burton.

Brian Eagles, un ami de l’acteur, a déclaré au Times : “Elizabeth se fâchait de plus en plus au fur et à mesure que la soirée avançait parce que la princesse Margaret flirtait terriblement avec Richard.

“Il flirtait en retour et Elizabeth devenait très perturbée à ce sujet.”

Margaret a réussi à ébouriffer les plumes de Taylor à une autre occasion, lorsqu’elle a qualifié de “vulgaire” un bijou que portait la célèbre actrice.

Taylor avait mis sa bague de fiançailles en diamant qu’elle avait reçue de Burton.

La bague a attiré l’attention de la princesse Margaret, qui aurait déclaré : « Est-ce le célèbre diamant ?

Le rebelle royal a commencé à faire une impression moins que favorable sur l’énorme star.

Margaret lui aurait dit sans tact : “Tu ne ressembles pas à une star de cinéma.”

Ce à quoi l’actrice a répondu froidement : “Eh bien, je ne suis pas née star de cinéma.”