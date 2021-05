La répression de la Chine contre la crypto? Ce qu’il faut savoir sur les dernières nouvelles de la crypto-monnaie chinoise

Si les investisseurs pensaient que la position de la Chine sur la cryptographie plus tôt dans la semaine n’était que posture, ils ont maintenant des raisons de croire que c’est la vraie affaire. Alors que les responsables s’appuient sur les rapports de l’industrie plus tôt dans la semaine, il semble qu’une répression chinoise de la cryptographie soit une réelle possibilité.

Il y a quelques jours à peine, la Chine a interdit aux institutions financières de fournir des services liés à la cryptographie. Les particuliers peuvent détenir leurs propres crypto-monnaies, mais les sociétés de financement ne peuvent plus effectuer de négociation et de règlement de monnaie numérique. La nouvelle a précédé un crash cryptographique à l’échelle du marché, dont l’industrie se remet toujours. Bitcoin (CCC:BTC-USD) en particulier, a chuté de plus de 20 000 $ aux nouvelles.

Hier, la Chine a renforcé l’interdiction, montrant sa position ferme, ce qui a encore bouleversé les investisseurs.

Aujourd’hui, cependant, parler d’une répression chinoise de la cryptographie provoque une véritable douleur.

Répression de la crypto-monnaie en Chine: la monnaie numérique est durement touchée par la perspective de la réglementation

Aujourd’hui, le gouvernement chinois exprime son désir de réprimer encore plus durement, en s’attaquant à la fois à l’exploitation minière et au commerce. Le vice-premier ministre chinois Liu He est la voix la plus forte derrière ce désir. Il dit que des réglementations plus strictes doivent venir afin de défendre le propre cadre financier de l’État.

Reflétant la même position que le département du Trésor américain a adopté sur la cryptographie, le gouvernement chinois affirme que la réglementation est nécessaire pour «sévir contre les activités illégales de valeurs mobilières et punir sévèrement les activités financières illégales».

La nouvelle survient juste un jour après que la proposition du Trésor sur la cryptographie a été rendue publique. Le président Joe Biden tente de resserrer la réglementation sur les entreprises, les échanges et les dépositaires. Pour ce faire, Biden propose une obligation aux entreprises de déclarer les transactions cryptographiques importantes à l’IRS.

Les nouvelles de Chine entraînent déjà une baisse des prix du Bitcoin. La BTC est en baisse de 10% lors de la séance de négociation d’aujourd’hui, annulant une grande partie de sa récente reprise. La Chine produisant plus de la moitié du total des Bitcoins extraits en 2020, une répression de la nation serait préjudiciable à la production de la monnaie numérique.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.