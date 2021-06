La répression de la Chine montre que l’extraction industrielle de Bitcoin est un problème

Comparer

La dépendance de Bitcoin à l’égard des infrastructures minières à grande échelle et de la concentration géographique a été mise en évidence par la récente répression minière de la Chine. En mai, la Chine a annoncé qu’elle durcirait l’exploitation et le commerce des crypto-monnaies en réponse aux risques financiers. La répression du pays contre les crypto-monnaies n’est pas nouvelle, c’est plutôt une réitération des positions antérieures sur les risques de la monnaie numérique pour la stabilité économique, en réponse aux récentes fluctuations des prix.

Pour la première fois, les mineurs de crypto-monnaie sont ciblés pour appliquer les directives existantes. Le matériel d’exploitation minière présente toujours un risque potentiel, même si l’exploitation minière est déplacée vers d’autres emplacements. Cela pourrait montrer que le passage de la blockchain Ethereum à la preuve de participation (PoS), qui peut être exécutée sur des équipements grand public, est une voie plus fiable vers la décentralisation et offre une plus grande résistance contre de tels risques.

L’exploitation minière de Bitcoin (BTC) repose sur des fermes minières industrielles à grande échelle de crypto-monnaie et a été largement concentrée en Chine, qui représente 65% du taux de hachage mondial. La fabrication de matériel sur mesure en Chine a soutenu cette tendance, avec un mineur ASIC sur deux produit étant distribué aux mineurs chinois. La répression a provoqué une grande agitation sur les marchés Bitcoin.

Le taux de hachage du réseau Bitcoin est tombé à son plus bas niveau en 12 mois, de plus en plus de provinces ordonnant aux mineurs de fermer. L’incertitude quant à ce qui pourrait arriver au matériel minier confisqué a durement touché l’ensemble du réseau. C’est une perte massive pour ce qui était une industrie de plusieurs milliards de dollars pour les mineurs chinois.

La position politique de la Chine sur Bitcoin recherche « la stabilité financière et l’ordre social » et est peut-être le résultat d’intérêts géopolitiques liés au désir d’éliminer les concurrents de sa propre monnaie numérique nationale, le yuan numérique, en plus de ses objectifs déclarés de réduction des émissions de carbone et réorienter l’énergie vers d’autres industries. La répression rapide a montré que la dépendance de Bitcoin à l’égard des fermes minières à l’échelle industrielle, des chaînes d’approvisionnement en matériel informatique et de l’électricité, qui reposent toutes sur des politiques gouvernementales, peut être son talon d’Achille.

Les mineurs cherchent maintenant à migrer vers des climats froids, une énergie bon marché et des juridictions « compatibles avec la cryptographie ». Cela peut ouvrir une saine concurrence pour d’autres positions politiques pro-crypto dans d’autres juridictions pour attirer des participants de l’industrie, comme nous l’avons vu, par exemple, avec l’adoption par le Wyoming d’une législation favorable aux organisations autonomes décentralisées et à la crypto en général. Cependant, il n’est pas clair si le déplacement du matériel le maintiendra hors de portée de la répression politique.

Sommes-nous encore décentralisés ?

Le matériel a toujours été une vulnérabilité majeure dans les infrastructures décentralisées. Dans les réseaux de crypto-monnaie basés sur la blockchain qui s’exécutent sur un algorithme de consensus de preuve de travail (PoW), tel que Bitcoin, le journal des transactions communément accepté est basé sur un réseau distribué d’ordinateurs.

Ceci est vulnérable aux exploits structurels, y compris la concentration de l’extraction de matériel dans des usines à l’échelle industrielle dans certaines zones géographiques (comme la Chine), la crypto-monnaie « pré-minée » avec du matériel mis à niveau pas encore disponible sur le marché général (comme les nouveaux modèles ASIC) , ou des retards dans la chaîne d’approvisionnement.

Avoir la majeure partie de la puissance de hachage concentrée dans un seul pays, s’appuyer sur des configurations matérielles coûteuses et être soumis à une répression réglementaire est contraire à l’esprit « décentralisé » de Bitcoin décrit par Satoshi Nakamoto. La vision initiale de Bitcoin dans leur livre blanc était un système peer-to-peer, dans lequel l’infrastructure pourrait être gérée par des individus sur un ordinateur à usage général de manière distribuée (via l’extraction de CPU), de sorte que l’ensemble du réseau ne puisse pas être fermé. vers le bas. pointant vers le bas vers un point de défaillance unique.

Cela peut également montrer pourquoi le passage d’Ethereum au consensus PoS est important et pourquoi il a le potentiel d’être plus fiable et décentralisé à long terme. Attaquer un réseau PoS est plus coûteux en temps et en argent que le coût d’embauche ou d’achat de matériel pour attaquer une blockchain PoW, car les pièces d’un attaquant peuvent être “coupées” automatiquement.

En outre, il est beaucoup moins flashy d’exécuter un nœud de validation PoS sur un ordinateur portable que d’exécuter une opération d’extraction de matériel à grande échelle. Si quelqu’un peut exécuter un nœud de n’importe où avec un équipement de qualité grand public, alors plus de personnes peuvent participer à la validation du réseau, le rendant plus décentralisé, et les régulateurs trouveraient presque impossible d’empêcher les gens d’exécuter des nœuds. Au contraire, les énormes usines énergivores trouvées dans l’extraction de Bitcoin sont beaucoup plus faciles à attaquer.

Que se passe-t-il avec le matériel ?

L’exploitation minière est en marche et les mineurs déplacent leur matériel vers des régions voisines telles que le Kazakhstan et la Russie. Certaines juridictions favorables à la cryptographie, comme le Texas, qui offre une clarté juridique aux entreprises, se font concurrence pour attirer les mineurs. Le matériel est également à vendre, des sociétés de logistique signalant que des milliers de livres de machines minières sont expédiées aux États-Unis pour être vendues.

Bien que la politique de la Chine ait suscité de la peur, de l’incertitude et des doutes sur le marché, elle peut aider à éliminer les vulnérabilités structurelles du réseau, c’est pourquoi certains partisans de Bitcoin ont salué la répression. L’objectif ici pour les Bitcoiners est la décentralisation à long terme. Cependant, déplacer du matériel n’équivaut pas à décentraliser davantage le réseau et à éliminer les vulnérabilités aux mesures de répression réglementaires contre les mineurs.

Déplacer le matériel ou éliminer les vulnérabilités

Le matériel est un problème difficile dans les réseaux décentralisés. L’exigence de Bitcoin pour une infrastructure à grande échelle l’a rendu vulnérable à la politique et aux politiques de pays comme la Chine. Même si l’exploitation minière se déplace ailleurs, elle peut ne pas être décentralisée, ce qui signifie qu’elle pourrait être menacée dans d’autres juridictions d’une manière que les réseaux PoS qui reposent sur des logiciels pouvant fonctionner sur un ordinateur portable standard ne le seront probablement pas. .

Ces événements démontrent les interdépendances entre les blockchains et la politique et les intérêts de l’État-nation. La manière dont les juridictions réagissent à l’opportunité d’attirer le minage de matériel, ainsi que la manière dont elles abordent les chaînes de blocs qui passent au PoS, auront des implications importantes pour la structure et les risques pour les réseaux de chaînes de blocs à long terme.

Kelsie Nabben est chercheuse au RMIT Blockchain Innovation Hub et Ph.D. candidat au Centre de recherche en ethnographie numérique de l’Université RMIT. Il est également membre du conseil d’administration de Blockchain Australia.