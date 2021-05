La répression de la Chine pourrait aider à la décentralisation du Bitcoin: directeur des fonds spéculatifs

Le marché du Bitcoin (BTC / USD) et des crypto-monnaies a été affecté par la récente répression chinoise contre les mineurs de Bitcoin dans le pays. Le prix du Bitcoin et des autres prix des crypto-monnaies a chuté d’un pourcentage important ces dernières semaines. Bien que le marché ait démarré légèrement, il est encore trop volatil pour prédire une stabilité à ce stade.

Cependant, certains experts du marché estiment que le prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies rebondira bientôt une fois que de nombreux mineurs de Bitcoin se seront rétablis dans d’autres régions.

Ulrik Lykke, PDG du fonds spéculatif crypto ARK36, est quelqu’un qui pense que la répression actuelle peut aider Bitcoin à long terme.

Tout en parlant lors d’un entretien avec CBNC, il pense que la situation en Chine pourrait contribuer grandement à une décentralisation plus poussée de Bitcoin.

Selon lui, bien que le taux de hachage ait considérablement baissé, il augmentera lorsque les mineurs commenceront à déménager et à s’installer ailleurs. La répression dispersera les mineurs, car beaucoup d’entre eux s’installeront à différents endroits.

Bien que la Chine ait accueilli la grande majorité des mineurs de Bitcoin, il se peut qu’il n’y ait pas d’endroit particulier avec une telle domination des mineurs à l’avenir, a ajouté Lykke.

Bitcoin et CBDC peuvent coexister

Lykke a également parlé de la mise en œuvre par le gouvernement chinois d’une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) et de son impact sur Bitcoin. De nombreux observateurs estiment qu’une partie de la raison de la répression réglementaire chinoise contre Bitcoin était d’ouvrir la voie au lancement et à l’acceptation de sa CBDC.

Lykke dit qu’il n’y a pas de date fixe pour la sortie et il n’est pas sûr qu’elle sortira un jour. Cependant, il a noté que Bitcoin et CBDC peuvent coexister et qu’il n’y a aucune raison pour que “l’un devrait surpasser l’autre”.

L’utilisation de la technologie blockchain utilisée pour développer à la fois Bitcoin et CBDC peut créer une voie pour un intérêt accru pour Bitcoin.

La volatilité du Bitcoin est temporaire

On a demandé à Lykke comment le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies changerait structurellement en raison de l’offensive chinoise contre les mineurs. Il a déclaré que le marché Bitcoin sera volatil à court et moyen terme. Cependant, le marché sera à nouveau actif sur le long terme.

