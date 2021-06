La répression de la crypto-monnaie en Chine pousse Jim Cramer de CNBC à abandonner son BTC

in

La Chine semble l’avoir eu avec le Bitcoin (BTC/USD) et les crypto-monnaies en général. La banque centrale du pays a récemment lancé une autre répression contre les crypto-monnaies, visant à chasser les mineurs de Bitcoin du pays. Cela a déjà fait chuter le prix du Bitcoin au cours du week-end, le ramenant à 30 000 $.

En outre, la Chine a également insisté pour que les autres banques, prêteurs et même Alipay cessent immédiatement de fournir tout type de service à toute personne connectée à la cryptographie. Cette décision a eu des conséquences de grande envergure, en particulier lorsqu’il s’agit de dissuader les autres d’interagir avec les crypto-monnaies.

Jim Cramer de CNBC en est un parfait exemple, notant hier, le 21 juin, qu’il a vendu la plupart de ses avoirs en Bitcoin. “J’ai vendu la plupart de mes bitcoins”, a-t-il déclaré sur Squawk on the Street, “Je n’en ai pas besoin.”

Pourquoi la Chine est-elle si anti-crypto ?

Il y a tout juste deux mois, vous avez remarqué que vous aviez supprimé votre poste et que vous aviez réussi à rembourser un prêt immobilier avec les revenus que vous en aviez tirés. Cependant, son changement d’attitude envers la monnaie numérique n’est pas surprenant. En plus de cela, vous n’êtes probablement qu’un des investisseurs et commerçants qui sont très préoccupés par l’avenir de l’argent qu’ils ont investi.

Le prix du Bitcoin a chuté de 6% lundi à environ 33 000 $ par jeton, et il a également continué à baisser le mardi 22 juin. Comme mentionné, le crash fait suite à la récente tentative de la Chine de chasser les mineurs de Bitcoin du pays, dans le prolongement de sa répression cryptographique de plusieurs années.

Cramer a également mentionné cela, notant que lorsque la République populaire de Chine cherche quelque chose, elle l’obtient généralement. « Ce n’est pas une démocratie. C’est une dictature », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait que la Chine était très préoccupée par le BTC car il s’agissait d’une menace directe pour le régime local. Bitcoin ne peut pas être contrôlé par le pays, ses fonctionnaires ou ses banques. En tant que tel, cela donne aux gens des libertés dont la Chine n’est pas fan.

Avec la Chine faisant son entrée, il reste à voir comment les États-Unis réagiront et ce qu’ils pourraient faire concernant Bitcoin, bien que Cramer n’aime pas comment les choses se sont passées ces derniers temps. Il a donc décidé d’abandonner la crypto pour le moment.

