La répression de la NFL contre les railleries est aussi grave que nous le pensions

Il n’a pas fallu un génie pour voir que l’accent mis par la NFL sur les railleries allait être un problème. Deux semaines après le début de la saison, il est devenu le grand rassembleur parmi les fans de football – une cause commune derrière laquelle nous pouvons tous nous rallier et détester de la même manière, car c’est absolument nul.

Le pire dans le football, ce sont les pénalités subjectives. Certaines d’entre elles, comme les interférences de passes, seront toujours inévitables, mais il n’y avait aucune raison d’en ajouter une qui n’était pas basée sur le contact et les mouvements de football, se concentrant plutôt sur l’interprétation d’un arbitre de ce qu’est et n’est pas la raillerie. Un total de 10 drapeaux ont été lancés cette saison pour railleries, et les exemples les plus flagrants de la semaine 2 sont tout simplement tristes.

Jordan Akins a fait tourner une balle… c’est narquois

Oui, cette balle qui tournait après avoir fait une capture – qui ne semblait dirigée contre personne, était une pénalité de 15 mètres.

S’assurer qu’un pass est incomplet et faire le geste incomplet ? raillerie

Les joueurs font ça depuis des ANNÉES. C’est l’équivalent d’un arrière défensif pour signaler un premier essai, mais maintenant c’est une raillerie.

Rompre un laissez-passer et dire quelque chose ? Tu ferais mieux de croire que c’est de la raillerie.

Bien sûr, c’est un peu plus flagrant que les autres exemples, mais pénaliser des trucs comme celui-ci est tellement faible. C’est au point où célébrer est fondamentalement une pénalité, diable, Tashaun Gipson des Bears a également reçu un drapeau cette semaine … pour avoir applaudi. Oui, applaudir.

Pendant ce temps, nous assistons à une application complètement inégale de la règle. Ne vous méprenez pas, le clip ci-dessous ne devrait absolument pas être une pénalité non plus – mais si taper et faire tourner une balle sont des exemples de « raillerie », alors se pavaner en arrière dans la zone des buts devrait l’être aussi.

Si Deion Sanders jouait toujours en 2021, il aurait coûté à son équipe plus de 50 verges par match en se moquant des pénalités. Croyez-le ou non, tout le monde dans la NFL a réussi à faire face d’une manière ou d’une autre à Primetime en fléchissant sur eux chaque fois qu’il en avait l’occasion. La ligue ne s’est pas effondrée, il n’y a pas eu d’anarchie.

La seule chose que la NFL aime plus que la stupidité est de défendre sa stupidité et de refuser d’admettre qu’elle a fait une erreur. Donc, malheureusement, nous allons voir de plus en plus de pénalités de raillerie tout au long de la saison – et elles vont devenir de plus en plus stupides.