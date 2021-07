La répression de la technologie chinoise intensifie cette vague de capital sismique

Le « risque global » continue d’affluer après les actions chinoises… des deux côtés.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Mardi, les actions de Didi Global Inc. (NYSE :AI-JE) – le « Uber de Chine » – a été écrasé quelques jours seulement après l’introduction en bourse de la société aux États-Unis. Les actions ont chuté d’environ 20% après qu’un régulateur chinois a ordonné le retrait de la plate-forme de l’entreprise des magasins d’applications, invoquant des risques de sécurité.

Ce n’est pas la première fois que Pékin perturbe l’ascension d’une entreprise technologique chinoise vers la gloire et la fortune. Mal à l’aise face à l’influence croissante des grandes entreprises technologiques, Pékin sévit depuis des mois contre les entreprises technologiques chinoises.

En avril, les régulateurs chinois ont infligé une amende Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE :BABA) un record de 2,8 milliards de dollars après qu’une enquête antitrust a révélé qu’il avait abusé de sa position dominante sur le marché. Avant cela, en novembre, ils ont retardé l’introduction en bourse prévue de la scission fintech d’Alibaba Groupe de fourmis.

Il n’est donc pas surprenant que les fonds négociés en bourse comme FNB mondial X MSCI Chine sur les technologies de l’information (NYSEARCA :CHIK) ont déçu depuis le début de l’année.

America’s Top Stock Picker révèle le prochain gagnant de 1 000 % (gratuit)

Bien sûr, nous étions en train de battre les actions technologiques chinoises bien avant que Pékin ne commence sa répression. Rappeler…

La « guerre tarifaire » du président Donald Trump avec la Chine, ciblant tout, des panneaux solaires à l’acier, dans le cadre de ses efforts pour réduire le déficit commercial américain. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux accusant Huawei et ZTE de mener des activités d’espionnage au nom du gouvernement chinois et de les exclure des marchés des équipements de réseau 5G. L’ordonnance présidentielle du 31 décembre interdisant aux entreprises et aux particuliers américains d’investir dans des entreprises qui, selon l’administration, aident l’armée chinoise. En janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a adopté une loi qui menace de radier les titres chinois des bourses américaines qui enfreignent les règles de la loi. Et le mois dernier, le Sénat américain a adopté une législation bipartite pour contrer l’influence croissante de la Chine en investissant plus de 200 milliards de dollars dans la technologie, la science et la recherche.

La répression de Pékin contre sa propre industrie technologique et ces tensions croissantes entre la Chine et l’Occident ajoutent clairement des tas de risques aux marchés.

On a pu voir ce mardi matin…

Pourquoi nous avons dit « adieu » à la Chine

C’est à ce moment-là que de nombreuses autres entreprises chinoises ont également été touchées suite à l’annonce de Didi. Baidu inc. (NASDAQ :BIDU), par exemple, était en baisse de plus de 4 %, et JD.com Inc. (NASDAQ :JD) a chuté de plus de 5 %.

Ce « risque global » est l’un des risques les moins connus dans le monde de l’investissement.

Contrairement aux risques plus traditionnels, comme un mauvais rapport sur les résultats trimestriels ou un ralentissement de l’industrie, ce risque n’est pas fondamentalement lié à la rentabilité ou à la santé opérationnelle d’une entreprise.

C’est simplement le risque d’un mauvais titre – une mauvaise histoire qui rend les investisseurs nerveux… même si l’histoire est fausse.

C’est ce qui rend le risque de gros titres si insidieux. Cela n’a pas besoin d’être vrai, ou même proche de vrai. Cela doit juste être un titre.

Chaque jour qui passe, de nouveaux gros titres affluent sur la montée des hostilités entre les États-Unis et la Chine… ou sur les actions chinoises qui obtiennent la botte des bourses américaines… ou sur Jack Ma, l’homme le plus riche de Chine et cofondateur d’Alibaba, qui passe trois mois après avoir critiqué publiquement les banques publiques chinoises.

Le barrage de mauvais titres crée un vent contraire pour les actions chinoises, tout en augmentant les chances d’un événement “Black Swan” qui exercerait encore plus de pression à la baisse sur elles.

Attention, Chine : l’Amérique contre-attaque

Par conséquent, au début du mois d’août, j’ai recommandé une sortie complète de toutes les positions basées en Chine dans le Spéculateur et Rapport d’investissement de Fry portefeuilles.

Cette recommandation peut avoir semblé extrême ou impétueuse à l’époque… mais ce n’était ni l’une ni l’autre.

Fondamentalement, je continue d’aimer bon nombre des actions chinoises que j’ai recommandées autrefois – et je continue de m’attendre à ce qu’elles génèrent une croissance démesurée au cours des années à venir. Mais les vertus propres à l’entreprise ne font pas le poids face aux mauvais titres.

Les États-Unis et la Chine mènent désormais une « guerre froide » économique.

Cela signifie que le gouvernement fédéral transfère des milliards de dollars pour mener cette guerre.

Les vagues de capitaux sismiques comme celle-ci – des dépenses de guerre aux améliorations d’infrastructures critiques – créent toujours de nouvelles tendances d’investissement et de gros profits pour ceux qui les captent.

Aujourd’hui, regardons un exemple…

Comment trouver des bénéfices (terres) rares

Le décret du 31 décembre interdisant aux entreprises américaines et aux Américains d’investir dans des entreprises associées à l’armée chinoise n’était pas le premier du genre de l’administration Trump.

Le 30 septembre 2020, l’ancien président a signé un décret visant à mettre fin à la dépendance excessive des États-Unis à l’égard de la Chine pour les éléments des terres rares.

Ces éléments forment un groupe de 17 métaux qui, bien qu’ils ne soient pas exactement rares, peuvent être difficiles à extraire en quantités commerciales.

Ils contiennent des propriétés magnétiques, résistantes à la chaleur et phosphorescentes uniques qui les rendent essentiels aux industries de la technologie et de la défense. Ce sont des composants clés des systèmes de guidage de missiles, des lasers, des affichages électroniques, des radars et des satellites.

C’est ce qui en fait des ressources hautement stratégiques.

Le conseiller secret des milliardaires fait une prédiction surprenante

Pourtant… les États-Unis doivent acheter 90 % de leurs terres rares à la Chine !

En d’autres termes, la Chine pourrait facilement paralyser une grande partie de l’armée américaine, simplement en refusant de nous expédier des métaux des terres rares.

Selon l’US Geological Survey, la Chine a produit 38 % des éléments de terres rares dans le monde en 1993, et 33 % de l’approvisionnement provenait des États-Unis. Des pourcentages plus faibles provenaient de l’Australie, de la Malaisie, du Canada et de l’Inde.

Cependant, en 2008, la Chine représentait plus de 90 % de la production mondiale d’éléments de terres rares. Et en 2011, la Chine représentait 97 % de la production mondiale. Il suffit de regarder ce graphique :

En termes simples, cette dépendance à l’égard de la Chine est un trou béant dans notre sécurité nationale.

Parce que nos politiciens arrivent enfin à cette prise de conscience, ils se démènent pour le consolider… avec des milliards de dollars.

En septembre dernier, deux membres du Congrès du Texas ont présenté la loi bipartite RARE – Reclaiming American Rare Earths Act – afin de créer un programme complet d’incitations fiscales pour encourager les investissements dans la production américaine de terres rares et de minéraux critiques.

Au-delà de cela, selon Defense News, le Pentagone a « proposé une législation visant à mettre fin à la dépendance à l’égard de la Chine pour les minéraux de terres rares » en affectant environ « 1,75 milliard de dollars aux éléments de terres rares dans les munitions et les missiles et 350 millions de dollars à la microélectronique ».

Lorsque vous suivez le fil d’Ariane des investissements, cela vous mène directement aux actions minières de terres rares de premier plan…

Je suis récemment sorti avec un rapport spécial qui détaille un jeu unique de terres rares et de métaux.

De plus, plusieurs recommandations supplémentaires dans le rapport puiser dans d’autres tendances liées à l’escalade des tensions économiques avec la Chine.

L’effort pour consolider cette vulnérabilité américaine clé – et d’autres « points de stress » – suggère que de gros gains sont à venir.

Découvrez comment obtenir ce rapport ici.

Salutations,

Eric Fry

PS Un « défaut » du marché boursier peut-il prédire des gains de 1000% ?

J’ai récemment partagé une découverte inhabituelle sur la raison pour laquelle le marché boursier est beaucoup moins aléatoire que vous ne le pensez…

… une découverte qui m’a amené à découvrir un groupe d’actions au bord d’un revirement soudain et puissant. Volonté cette être la success story de 2021 ?

Cliquez ici pour savoir comment adhérer.

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.