La répression des biais de la BBC se profile: Beeb en alerte alors que Dorries prendra des mesures rapides dans le cadre d’un examen imminent | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des inquiétudes ont été suscitées quant à l’impartialité du Content Board du régulateur de la télévision, qui comprend 10 anciens employés de la BBC. Avec 10 des 14 membres étant d’anciens employés de la BBC, une source gouvernementale a affirmé que cela devait être examiné dans le cadre d’un examen du processus de plainte de la société. Le député du DUP de North Antrim, Ian Paisley, a affirmé que le système de plaintes n’était pas « crédible ».

Il a également déclaré que le gouvernement a le devoir envers le payeur des droits de licence de s’attaquer au système.

Il a déclaré au Mail on Sunday: « Des centaines de milliers de plaintes ont été déposées et une seule d’entre elles passe par le net.

« Ce n’est pas un système transparent ou crédible et le gouvernement a le devoir envers le payeur des droits de licence de le réparer. »

Selon les chiffres, l’Ofcom a enquêté sur l’une des 418 plaintes déposées contre la BBC.

Dans l’ensemble, au cours de la même période, 860 632 plaintes ont été déposées auprès de la BBC.

Un porte-parole de l’Ofcom a toutefois déclaré que le régulateur agissait en « totale indépendance ».

Le porte-parole a également déclaré que le conseil d’administration avait une vaste expérience de l’industrie.

Ils ont déclaré : « Personne ne devrait douter que l’Ofcom agisse en toute indépendance.

« C’est un environnement très compétitif en ce moment.

« Nous discutons de la façon dont la BBC peut devenir plus représentative des personnes qui paient les frais de licence, et pas seulement des personnes dont la mère et le père y travaillaient.

« Il s’agit de reconnaître que l’accès et le manque d’impartialité font partie de votre problème. »

Des négociations entre la BBC et le gouvernement ont eu lieu pour déterminer le coût de la redevance entre 2022 et 2027.

Les négociations précédentes ont eu lieu en 2015 où la BBC a repris la responsabilité de la redevance gratuite pour les plus de 75 ans.