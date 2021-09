La répression des jeux du gouvernement chinois fait chuter les actions de Tencent et NetEase

Les deux plus grandes sociétés chinoises de jeux, Tencent et NetEase, ont perdu une somme d’argent substantielle à la suite de la perspective d’une réglementation accrue dans la région.

Tel que rapporté par Bloomberg, le duo a subi une perte de valeur combinée qui a dépassé les 60 milliards de dollars dans la nuit du mercredi 8 septembre. Apparemment, les dirigeants de Tencent et de NetEase ont été convoqués à une réunion avec les régulateurs de l’industrie où ils ont reçu l’ordre d’arrêter leur “concentration solitaire” sur le profit et de prendre des mesures pour s’assurer que les enfants ne deviennent pas accros aux jeux vidéo.

Cette perte de 60 milliards de dollars est substantielle, mais le duo a réussi à récupérer une partie de la valeur perdue à la suite de cette nouvelle.

Entre la clôture de la bourse ce jour-là et la fin de la journée à la Bourse de Hong Kong, le cours de l’action Tencent a baissé de 6%, ce qui représente une baisse de 36 milliards de dollars (279 milliards de dollars HK) de la capitalisation boursière. Pendant ce temps, la valorisation de NetEase a baissé de 4,7 milliards de dollars (36,5 milliards de dollars HK), soit une baisse de 8,25%.

Ces retombées financières sont le résultat de la nouvelle selon laquelle les régulateurs chinois gèlent les approbations pour de nouveaux jeux en ligne, comme l’a rapporté le South China Morning Post. Cela fait partie d’une répression du marché des jeux vidéo dans la région, les médias qualifiant cette forme de divertissement d'”opium spirituel”.

L’organisme d’approbation du gouvernement chinois – l’Administration nationale de la presse et des publications – met en vigueur des restrictions qui empêcheraient les mineurs de jouer à des jeux entre le lundi et le jeudi, les enfants étant autorisés à jouer une heure par jour du vendredi au dimanche.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72465/chinese-government-games-crackdown-sees-tencent-and-netease-stock-plummet/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));