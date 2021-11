La répression du piratage des mangas au Japon se poursuit contre un autre site

Le Japon est déterminé à lutter contre le piratage des mangas. Photo : JOEL SAGET/. (.)

En 2019, il y a eu une chasse à l’homme mondiale pour le gérant du site de piratage de manga Manga-Mura. Le directeur, un citoyen japonais du nom de Romi Hoshino, a été arrêté à Manille pour violation du droit d’auteur. En juin 2021, il a été reconnu coupable, condamné et condamné à une amende. Si vous pensiez que c’était la fin de la répression du piratage au Japon, vous vous trompiez.

Après la fermeture de Manga-Mura, un nouveau site appelé Manga Bank a été créé pour combler le vide. NHK rapporte que quatre grands éditeurs de mangas, dont Shueisha de One Piece et Naruto Fame, accusent Manga Bank de violation du droit d’auteur et sont sur le point d’aller de l’avant avec une action en justice.

Selon les éditeurs, des numéros entiers de leur manga ont été téléchargés sur Manga Bank sans autorisation. Un tribunal américain a maintenant ordonné à Google de divulguer des données sur les opérations de Manga Bank, y compris le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse IP de la personne.

Manga Bank a été lancé fin 2019, mais a fermé ses portes plus tôt ce mois-ci. Kyodo News rapporte que Authorized Books of Japan, une organisation dédiée à la lutte contre le piratage, a estimé que 208,2 milliards de yens (1,8 milliard de dollars) de contenu de manga ont été téléchargés sur le site pendant cette période. En comparaison, Manga-Mura, la pire violation du droit d’auteur de l’histoire du Japon, aurait coûté environ 2,93 milliards de dollars en dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur.

Un responsable de Shueisha dit que les éditeurs doivent protéger le travail des créateurs et doivent s’assurer que les mangas sont publiés correctement.

Cette répression n’est pas seulement un effort des principaux éditeurs de mangas. L’année dernière, le gouvernement japonais a mis à jour sa loi sur le piratage sur Internet pour renforcer la réglementation et interdire le téléchargement de mangas piratés. Plus tôt cette semaine, le secrétaire en chef du Cabinet japonais Hirokazu Matsuno a déclaré que « le gouvernement et les ministères concernés se coordonneront étroitement pour prendre des mesures efficaces » dans la lutte contre les sites de piratage de mangas.

Hiroyuki Nakajima, avocat des éditeurs de mangas, précise que même si les exploitants de sites illicites utilisent des serveurs hors du Japon, ils peuvent être identifiés grâce à des dépôts légaux. Nakajima a ajouté qu’il espère que les mesures prises contre Manga Bank dissuaderont d’autres de lancer des sites similaires. Cela ne semblait pas être le cas après l’arrestation d’Hoshino.